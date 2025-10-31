Calle 7 Panamá: así quedaron los nominados masculinos y femeninos

Este viernes se llevaron a cabo las competencias de amenazados masculina y femenina de la nueva temporada de Calle 7 Panamá , con la participación de novatos y competidores experimentados.

Los participantes que resultaron amenazados en esta jornada fueron Joshua, del equipo amarillo, y Luccia, de la furia roja.

Según las reglas de esta temporada, cada semana se realizarán competencias de nominados, tanto en la categoría masculina como femenina.

Lista de competidores amenazados en Calle 7 Panamá

Amenazados masculinos

Miguel, de la furia roja

Joshua, fiebre amarilla

Davis, fiebre amarilla

Amenazadas femeninas

Luccia, furia roja

Brianna, fiebre amarilla

Para la próxima semana, se espera que continúen las nominaciones y que surjan nuevos competidores amenazados, quienes deberán prepararse para darlo todo en la competencia de amenazados del 14 de noviembre, donde dos participantes dejarán la competencia.