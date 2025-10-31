| Telemetro
Calle 7 Panamá Calle 7 -  31 de octubre de 2025 - 17:20

Calle 7 Panamá: así quedaron los nominados masculinos y femeninos

Según las reglas de esta temporada, cada semana se realizarán competencias de nominados en Calle 7 Panamá.

Así quedaron los nominados masculinos y femeninos de Calle 7 Panamá.

Ana Canto
Este viernes se llevaron a cabo las competencias de amenazados masculina y femenina de la nueva temporada de Calle 7 Panamá, con la participación de novatos y competidores experimentados.

Los participantes que resultaron amenazados en esta jornada fueron Joshua, del equipo amarillo, y Luccia, de la furia roja.

Según las reglas de esta temporada, cada semana se realizarán competencias de nominados, tanto en la categoría masculina como femenina.

Lista de competidores amenazados en Calle 7 Panamá

Amenazados masculinos

  • Miguel, de la furia roja
  • Joshua, fiebre amarilla
  • Davis, fiebre amarilla

Amenazadas femeninas

  • Luccia, furia roja
  • Brianna, fiebre amarilla

Para la próxima semana, se espera que continúen las nominaciones y que surjan nuevos competidores amenazados, quienes deberán prepararse para darlo todo en la competencia de amenazados del 14 de noviembre, donde dos participantes dejarán la competencia.

