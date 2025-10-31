Calle 7 Panamá: así quedaron los nominados masculinos y femeninos

Este viernes se llevaron a cabo las competencias de amenazados masculina y femenina de la nueva temporada de Calle 7 Panamá, con la participación de novatos y competidores experimentados.
Según las reglas de esta temporada, cada semana se realizarán competencias de nominados, tanto en la categoría masculina como femenina.
Lista de competidores amenazados en Calle 7 Panamá
Amenazados masculinos
- Miguel, de la furia roja
- Joshua, fiebre amarilla
- Davis, fiebre amarilla
Amenazadas femeninas
- Luccia, furia roja
- Brianna, fiebre amarilla
Para la próxima semana, se espera que continúen las nominaciones y que surjan nuevos competidores amenazados, quienes deberán prepararse para darlo todo en la competencia de amenazados del 14 de noviembre, donde dos participantes dejarán la competencia.