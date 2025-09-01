Calle 7 Panamá: Axel decide retirarse del campo de batalla y Kenneth regresa a la competencia.

El regreso a la banca esta temporada en Calle 7 Panamá trajo una gran sorpresa: Axel, competidor de la Furia Roja, anunció su retiro definitivo de la competencia. La decisión fue tomada tras varios días de reflexión, luego de haber sido eliminado en la competencia de amenazados la semana pasada.

Este lunes, Axel debía enfrentarse al novato Kenneth, en un duelo por el regreso. Sin embargo, ante su renuncia, a Kenneth se le ofreció la posibilidad de elegir a qué equipo reincorporarse. El competidor optó por quedarse en el equipo que lo acogió desde un inicio: la Fiebre Amarilla.

¡AXEL DECIDE NO COMPETIR EN EL REGRESO DE LA BANCA!… el Fulo siente que esta listo para despedirse y tiene un cuerpo cansado… Una valiente decisión de abandonar la competencia @axelexperience dejándole el camino totalmente libre a La Bestia @labestiac7pa de vovler #Calle7Panama #CompetenciaDeVerdad #FuriaRoja #FiebreAmarilla #LaFabrica

Calle 7 Panamá: Vicky regresa a la competencia

En la competencia femenina por el regreso desde la banca, las integrantes del equipo amarillo, Vicky y Maru, se enfrentaron en una intensa prueba. Fue Vicky quien logró superar a su compañera y asegurar su regreso oficial a Calle 7 Panamá.