Calle 7 Panamá: Dos nuevos amenazados ¿quiénes se irán?

En una prueba que requería mucha resistencia y rapidez, Nixon tomaba la delantera desde el inició de la competencia, se veía mucha competitividad pero de un momento a otro Leonardo perdía la fuerza y no logró alcanzar a Moya que se posicionaba en el segundo lugar.

Para definir quien se convertiría en el primer amenazado, se tenía que cumplir con un total de 10 campanadas, siendo Nixon el primer competidor en realizarlas, Moya de segundo.

Lamentablemente Leonardo se convirtió en el primer amenazado, durante los últimos momentos de la competencia lucía resignado y no le metía ganas o esfuerzo por alcanzar a Moya.

"No me sentía lo suficientemente preparado para la prueba" expresó Leonardo tras convertirse en amenazado, según dijo su plan era llevar un solo ritmo y así alcanzar a su compañero pero no pudo.

Competencia Femenina

Para este enfrentamiento de nominadas se enfrentaron Liz Becerra, Luly Gallimor y Claudia Tapasco.

Desde de comenzar la competencia, Claudia Tapasco lucía nerviosa, pero según dijo que era concentración.

Esta prueba no requería de un exigencia física como tal, si no de una concentración y a lo mejor suerte de tener los dedos un largos para poder alcanzar el pañuelo que tenía que estar dentro de un garrafón.

Las competidora del equipo escarlata Liz Becerra y Luly se mantuvieron en las primeras posiciones de la competencia, Claudia se atrasó al quedarse su pañuelo estancado en el garrafón y le costó sacarlo.

Para definir a la nominada de la prueba, se tenía que completar un total del 10 campanadas, las cuales completo Liz Becerra en primer lugar y Luly Gallimor de segundo lugar.

Lamentablemente esta prueba no favoreció a la competidora de la Fiebre Amarilla, Claudia Tapasco quien asegura que perdió por tener sus dedos cortos.

Claudia Tapasco se sintió triste de perder de esta forma, ya que no fue por rendimiento si no por situaciones que se escapan de sus manos.

"Lastimosamente hoy dependí de un pañuelo", expresó Claudia Tapasco tras su derrota.