Calle 7 Panamá: Ellas se quitan la camiseta de nominadas

Claudia Tapasco pierde en nominados

La competidora amarilla dejó a todos los pollitos sorprendidos porque anteriormente ella había demostrado que venía mucho más fuerte para vencer a las más duras del campo de batalla pero no fue así.

No me esperaba el resultado, no sé, no tengo palabras, ni yo misma sé, el que llega a la final es por es bueno en todo, hoy no se dieron las cosas, mañana es otro día. No me esperaba el resultado, no sé, no tengo palabras, ni yo misma sé, el que llega a la final es por es bueno en todo, hoy no se dieron las cosas, mañana es otro día.

Explicó la pollita de la fiebre amarilla, que automáticamente está en amenazados y debe competir por no quedar fuera del campo de batalla previa a la etapa verde.