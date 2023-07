Calle 7 Panamá: Luly Gallimore y Edikelis Ng, las nuevas capitanas

La Furia Roja tiene nueva capitana

Tanto Jean Modelo como Liz Becerra explicaron sus razones para no aceptar la capitanía de la Furia Roja.

"Realmente, vine con la ilusión de ser campeona, no capitana", dijo Luly Gallimore, quien agregó que para esta temporada quería enfocarse en esa meta por lo que ha luchado por mucho tiempo. "He estado mucho tiempo en el campo de batalla y no se me ha dado".

Sin embargo, luego aceptó y dijo: "Si ellos lo piden creo que lo podría hacer". Luly Gallimore fue elegida de forma unánime como la nueva capitana de la Furia Roja.

Batalla por la capitanía de la Fiebre Amarilla

A diferencia de la Furia Roja, en el equipo amarillo sí hubo más competidores dispuestos a asumir la capitanía. Bryan Guerrero, Edikelis Ng y Nixon Guevara.

Los competidores votaron de la siguiente manera:

2 votos para Bryan

1 voto para Nixon

4 votos para Edikelis

Con estos resultados, Edikelis Ng se convierte en la nueva capitana de la Fiebre Amarilla. Antes de ser elegida, comentó: "Sería la primera vez... nunca he estado al frente, pero siempre los he ayudado, siempre quiero que mejoren. Seguiré siendo la misma sea capitana o no...".