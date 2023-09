Calle 7 Panamá: Nuevos amenazados ¿Quiénes se irán?

Desde el inicio de la prueba las chicas lucían seguras, pero Ros tomó el control y se le veía más confiada que sus compañeras. En un momento de la competencia, se tuvo que parar porque a Rosmary se le soltó la soga.

Para definir quienes se salvaban de pasar a la fila de amenazadas, tenían que completar un total de 5 campanadas, cabe destacar que está prueba requería mucha agilidad, capacidad y fuerza, ya que este circuito de enredados es muy complicado.

Lamentablemente Sol no pudo alcanzar a las gemelas Gilbert, ya que se enredó mucho durante la prueba y perdió pasando directamente a la fila de amenazadas.

"No siempre se dan las cosas, siento frustración porque no me gusta perder." Sol le afectó mucho no poder ganar la prueba y expresó que no le gusta perder.

Sol amenazados .mp4 Sol Amenazados

Competencia Masculina

Para este enfrentamiento de nominado de los chicos, estuvo: Fukencio, Cocolin y Moya.

Al igual que las chicas, los chicos competían en una prueba de enredados, la cual requiere agilidad, capacidad y fuerza para poder completarlas.

Desde un principio los chicos estuvieron a la par, Moya se le veía que tomaba la competencia, pero de un momento a otro todo se tornó lo contrario, Fukencio y Cocolin tomaron la delantera.

Para definir quien pasaba a la fila de amenazados, debían cumplir un total de 7 campanadas, las cuales fueron completadas por Fukencio en primer lugar y Cocolin en segundo lugar.

Moya se convirtió en el amenazado de la prueba tras perder su batalla contra sus compañeros.

"La disciplina vence al talento cuando el talento no decide esforzarse y yo voy pa' allá", expresó Moya tras su derrota.