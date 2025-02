¡Inesperado! Jean Modelo dice adiós a Calle 7 Panamá

Le podría interesar: Calle 7 Panamá: Rosmary Gilbert y Bryan Guerrero los campeones de la temporada

Jean Modelo se despide de Calle 7 Panamá

El capitán del equipo escarlata dijo que esta temporada se preparó para un tricampeonato porque en su mente estaba irse en algún momento del campo de batalla y al no lograrlo se sintió mal, pero si no fue él quería que fuera Rosmary.

"Entonces dije no lo logré yo esta temporada, pero si lo logras tú, me voy siendo un campeón, me voy como me quisiera despedir y creo que he cumplido ese sueño", dijo Jean