Calor en Panamá: ¿Temperatura es lo mismo que sensación térmica?

"Estos dos fenómenos acoplados o conjugados están generando temperaturas muy elevadas en el Atlántico en particular, que influyen en las temperaturas atmosféricas que estamos experimentando", señaló profesor de Física de la Atmósfera de la UP.

¿Podría aumentar el calor en Panamá?

Pino, explica que es altamente probable debido a que está siendo conjugado este fenómeno con el cambio climático que pueda llegar a ser un evento de El Niño de fuerte a muy fuerte y resalta que las condiciones traerá problemas graves durante nuestra próxima estación seca”.

"De esos dos fenómenos, El Niño y cambio climático, el de mayor contribución a lo que está ocurriendo es el cambio climático, que se debe a un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero", explica Alfonso.

¿Por qué luego de la lluvia hace más calor?

El especialista de Física de la Atmósfera de la UP, explica que “Llueve y posteriormente experimentamos calor se debe a eso, al llover hay una evaporación del agua que quedó en la superficie, el vapor del agua es lo que en este caso está provocando esa sensación térmica elevada al conjugarse con la temperatura”.

“Los océanos de nuestro planeta se han calentado, particularmente el océano Atlántico, el mar Caribe, y ese calentamiento es simplemente consecuencia del cambio climático, que ahora se ha conjugado con el fenómeno o evento de El Niño”, Alfonso Pino, profesor de Física de la Atmósfera de la UP.