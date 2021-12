La NASA confirma el lanzamiento del telescopio James Webb el día de Navidad

UPDATE: Teams have confirmed @NASAWebb’s target launch date of Dec. 25 at 7:20am ET (12:20 UTC) from Europe’s Spaceport in French Guiana.



The Ariane 5 rocket is scheduled to roll out to the launchpad Dec. 23: