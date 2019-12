Globos obvian por completo a canales tradicionales de TV

AP - JOCELYN NOVECK • 10 Dic 2019 - 09:03 AM

Las nominaciones a los Globos de Oro en el apartado de televisión sorprendieron no tanto por lo que incluyeron, sino por lo que no: las cadenas tradicionales fueron obviadas por completo de las 55 menciones.

Fue un momento de coronación para Netflix, y no sólo por su serie sobre la reina Isabel II. El servicio de streaming, que dominó la lista de nominados en general, superó el lunes a HBO con el mayor número de candidaturas a la TV.

Netflix obtuvo 17 nominaciones para sus producciones televisivas, y otras 17 en las categorías de cine. HBO le siguió de cerca con 15. Dos programas de Netflix recibieron cuatro menciones cada uno: “The Crown”, ahora con Olivia Colman en el papel de la monarca británica, en la categoría de drama, y "Unbelievable" en la categoría de series limitadas, empatando con “Chernobyl" de HBO.

La exclusión de las cadenas ABC, NBC, CBS, Fox, The CW y PBS, al parecer por primera vez, pusieron en una situación incómoda a la NBC, que transmitirá la gala de premios el 5 de enero y que cubrió el anuncio de las nominaciones en vivo en el programa “Today”.

“Es impactante y extraño que NBC vaya a televisar los Globos aun cuando los votantes decidieron que los programas de la cadena no son dignos de competir", dijo Tom O'Neil, analista de TV de goldderby.com, agregando que un escenario similar se ha vislumbrado en los premios Emmy.

Quizás el desaire más grande fue para la gigante de HBO “Game of Thrones”, una gran ganadora este año en los Emmy, que tan sólo recibió una nominación en su temporada final, para el actor estelar Kit Harington. No se incluyó a Peter Dinklage, un ganador del Emmy, en la categoría de actor de reparto. Y tampoco quedó “Pose” de FX, aunque su protagonista, Billy Porter, sí fue nominado.

Otro desaire importante fue de hecho para Netflix: su aclamada serie limitada “When They See Us” (“Así nos ven”), sobre los exoneraods “Cinco de Central Park”, no recibió mención alguna pese a haberse alzado con dos Emmy, incluyendo a mejor actor para Jharrel Jerome. Su muy admirada directora, Ava DuVernay, tampoco figuró en una lista que fue mala noticia para las mujeres cineastas, y para la diversidad en general.

Y la gigante de la comedia Julia-Louis Dreyfus fue ignorada por la última temporada de la aclamada serie “Veep” de HBO, al igual que Sandra Oh de “Killing Eve”, que no sólo ganó el Globo el año pasado, sino que fue coanfitriona de la ceremonia. Su compañera de reparto Jodie Comer, quien ganó un Emmy en septiembre, fue postulada por su papel de la desequilibrada asesina políglota en el drama de BBC America.

Los Globos volvieron a mostrar su afecto por las estrellas de cine que también hacen TV. Jennifer Aniston y Reese Witherspoon fueron nominadas por el drama de Apple TV Plus “The Morning Show”, que no es un favorito de la crítica pese a su elenco estelar. También fueron postuladas las ganadoras del Oscar Colman ("The Crown") y Nicole Kidman ("Big Little Lies"), así como la campeona de los Oscar Meryl Streep (“Big Little Lies"), Helena Bonham Carter ("The Crown"), Patricia Arquette ("The Act"), Toni Colette ("Unbelievable") y Emily Watson ("Chernobyl").

Pero del mismo modo, los ganadores del Premio de la Academia Mahershala Ali ("True Detective") y Regina King ("Watchmen") no fueron nominados, como tampoco la veterana del cine Laura Dern ("Big Little Lies").

Entre las series de cadenas de TV que fueron desairadas están la popular de NBC "This Is Us", igual que el año pasado, y su astro Sterling K. Brown, quien ganó el Globo en 2018 y el Emmy en 2017. “The Good Place” y “Will & Grace” de NBC, así como “black-ish” de ABC, fueron otras series nominadas en años recientes que no figuraron en la lista.

Y las series de las grandes cadenas no fueron las únicas desairadas: "The Handmaid's Tale" de Hulu, ganadora previa del Globo a la mejor serie de drama, no apareció entre los candidatos este año.

Los Globos de Oro, en su 77ma edición, se entragarán en Beverly Hills, California, y contarán con Ricky Gervais como anfitrión.