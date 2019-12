Muere Danny Aiello, actor de Moonstruck y Do the Right Thing

AP - MARK KENNEDY • 13 Dic 2019 - 04:34 PM

Danny Aiello, actor de carácter conocido por películas como “Fort Apache, the Bronx” (“Las calles del infierno”), "Moonstruck" (“Hechizo de luna”), “Once Upon a Time in America” (“Érase una vez en América”) y “Do the Right Thing” (“Haz lo correcto”), falleció. Tenía 86 años.

Aiello murió el jueves por la noche tras una breve enfermedad, dijo su publicista, Tracey Miller. “La familia solicita privacidad en este momento", indicó en un comunicado.

En un tuit, Cher lamentó el deceso de "un actor de comedia genial". Ambos protagonizaron “Moonstruck” en 1987, y la actriz lo recordó como “uno de los momentos más felices de su vida". El actor Michael Rapaport tuiteó que Aiello fue una “gran inspiración” y el actor Kirk Acevedo expresó que “hemos perdido a un gran actor hoy”.

Reconocible por su contextura fornida y su voz ronca, Aiello se inició en la actuación pasados sus treinta años tras haber sido líder sindical, e interpretó a tipos rudos durante décadas.

Sin embargo, saltó a la fama como el desaventurado novio al que Cher abandona en la exitosa comedia de Norman Jewison "Moonstruck". Su desilusión contribuyó a las risas, y aunque no fue nominado a un Premio de la Academia (Cher y Olympia Dukakis ganaron en sus categorías), Aiello recibió un aluvión de ofertas para trabajar en otras películas.

"Vivir en Nueva York me entrenó para cualquier papel", dijo en una entrevista en 1997. "He visto gente asesinada, apuñalada. Tengo cicatrices en la cara. Tengo memoria emocional cuando trabajo; la idea es simplemente recrearlo. Lo he visto y lo he vivido. He interpretado a mafiosos, maestros, pero la mayor parte de mi trabajo ha sido en el área policial. Y por eso la policía de Nueva York me adora".

El vivaz actor se convirtió en un favorito de directores como Woody Allen, que lo usó en la obra de Broadway "The Floating Light Globe" (“La bombilla que flota”) y las películas "Broadway Danny Rose", "The Purple Rose of Cairo" (“La rosa púrpura del Cairo”) y "Radio Days" (“Días de radio”).

Otro de sus admiradores fue Spike Lee, quien para "Do the Right Thing" le dio el papel de gerente de una pizzería en un barrio negro de Brooklyn, donde se desarrolla una revuelta que es el clímax de la cinta. “¡Esta es mi pizzería!”, grita Aiello. Lee le había ofrecido el rol inicialmente a Robert De Niro, pero Aiello terminó dando una actuación memorable que le mereció una nominación al Oscar.

Entre sus otras películas: "Fort Apache, the Bronx" (como un policía que arrojó a un niño de un edificio), "Once Upon a Time in America", "Harlem Nights" (“Los reyes de la noche”), "Ruby" (como Jack Ruby, el asesino de Harvey Oswald) y "City Hall". También apareció en miniseries de TV como "The Last Don" (“El último Don”) y "A Woman Named Jackie" (“Una mujer llamada Jackie”), y en la serie policíaca "Lady Blue". Además, hizo del padre de Madonna en el video de la canción “Papa Don't Preach” de la estrella pop.

Como un niño del barrio neoyorquino de Hell’s Kitchen, Aiello mantuvo la agresividad que aprendió en las calles de la ciudad.

"Durante las primeras experiencias en mi carrera como actor, peleaba por lo más mínimo", recordó en 1985. "Estaba muy hambriento. Si había obstáculos, trataba de removerlos". Agregó que a veces llegó a trenzarse a puñetazos con otros actores después del trabajo debido a incidentes ocurridos durante la filmación o los ensayos.

Daniel Louis Aiello Jr. nació el 20 de junio de 1933 de padres italianos. Su padre, un obrero, abandonó a la familia de siete hijos, y Daniel empezó a trabajar a los 9 años: vendió periódicos, trabajó en una tienda de comestibles y en un boliche, fue lustrabotas y cargador de camiones. En sus años de adolescencia, se unió a una pandilla callejera y, alegó, participó en asaltos y robos de cajas fuertes. Desertó de la escuela secundaria antes de graduarse, se casó en 1955 y se alistó en el ejército.

Luego de tres años de servicio, trabajó en fábricas y en equipaje para la compañía de autobuses Greyhound. El ambicioso Aiello llegó a ser el presidente del sindicato de tránsito.

"Quería ser un político", dijo a un reportero en 1995. "Siempre pensé que podía hablar, que le gustaba a la gente, que yo podía representarlos". Pero cuando Greyhound lo acusó de iniciar una huelga ilegal y los líderes del gremio coincidieron, Aiello renunció a su trabajo.

Tuvo un empleo tras otro, y en 1970 fue contratado como portero de seguridad en un club de comedia en Nueva York, Improvisation. Una noche le pidieron que fungiera como asistente de maestro de ceremonias. “No fue la gran cosa; sólo fue 'Danny, párate y anuncia los actos'", contó en 1997. "Era un poco de chachareo entre actos, y lo mantuve breve. Estaba aterrado".

Pero Aiello pronto se expandió con pequeños papeles en las películas "Bang the Drum Slowly" (“La última batalla de un jugador”) y "The Godfather, Part II” (“El padrino: Parte II”), y como el barman protagonista de la obra musical "Lamppost Reunion". A partir de 1980, hacía un promedio de tres cintas por año, además de teatro y televisión. En el circuito Off-Broadway, apareció en “The Shoemaker” en 2011.

Aiello vivía con quien fue su esposa por más de 60 años, Sandy, en Ramsey, Nueva Jersey. También le sobreviven tres hijos Rick, Jamie y Stacy y 10 nietos. Un cuarto hijo, el doble y coordinador de dobles Danny Aiello III, murió en 2010 de cáncer de páncreas.