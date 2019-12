Fallece la actriz Anna Karina, icono de la Nouvelle Vague

AFP • 15 Dic 2019 - 10:40 AM

La actriz Anna Karina, conocida por sus papeles en las películas de Jean-Luc Godard y una de las figuras de la Nouvelle Vague, murió el sábado en París a causa de un cáncer, a los 79 años, anunció el domingo su agente a la AFP.

Francesa de origen danés, la intérprete de rostro pálido y grandes ojos azulados rodó siete filmes con Godard, en aquel entonces su pareja, en los años 1960.

También hizo carrera en el mundo de la música, triunfando junto al legendario Serge Gainsbourg.

"Anna murió ayer en un hospital parisino víctima de un cáncer. Era una artista libre, única", declaró a la AFP su agente, Laurent Balandras.

El marido de la actriz, el director estadounidense Dennis Berry, se encontraba con ella en el momento del fallecimiento, según su agente.

"Hoy el cine francés está huérfano. Pierde a una de sus leyendas", afirmó el ministro francés de Cultura, Franck Riester, en Twitter. La filmoteca francesa también expresó su "inmensa tristeza".

De su infancia en Dinamarca, entre una madre distante, una abuela fallecida demasiado pronto y un abuelo a quien adoraba, la actriz conservó una fragilidad a flor de piel.

Siendo todavía menor, viajó a París en autostop con la idea de convertirse en actriz. Rápidamente inició una carrera como modelo. Coco Chanel le cambió su verdadero nombre, Hanne Karin Bayer, por el de Anna Karina.

Godard la descubrió en una publicidad y le propuso un pequeño papel en "A bout de souffle" con Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo, que ella rechazó.

El cineasta la volvería a llamar unos meses más tarde para ser la protagonista de "El soldadito", un filme sobre la guerra de Argelia. Durante el rodaje surgió un romance entre ellos, que duraría varios años.

Juntos rodaron siete películas, entre ellas "Una mujer es una mujer" (premio a la mejor interpretación en el festival de Berlín en 1962), "Vivir su vida" y "Pierrot el loco", con Jean-Paul Belmondo.

En una entrevista con la AFP en 2018, la actriz habló de su relación con Godard.

"Nos quisimos mucho. Pero era complicado vivir con él", admitió. "Era alguien que podía decir 'voy a buscar cigarrillos' y luego volver al cabo de tres semanas. Era una época en que no había smartphone, ni contestadores".

Su relación estuvo marcada por un drama, la pérdida de un hijo que ella llevaba. La última vez que esta pareja mítica se vio, fue hace más de 20 años. Desde entonces, no hubo ningún contacto.

"Está en Suiza y no abre la puerta", aseguró a la AFP. "No, no estoy triste. Es su vida, después de todo".

Durante una década, Anna Karina siguió rodando otras películas, aunque siempre será la actriz fetiche de Godard. Trabajó con Jacques Rivette ("La religiosa", 1966) pero no con Chabrol ni Truffaut, los otros directores de la Nouvelle Vague. "Era la mujer de Jean-Luc. Esto les daba sin duda un poco de miedo", explicó más tarde.

En 1973, dirige su primer película, "Vivre ensemble", una historia de amor entre drogas y alcohol.

"Es un retrato de la época de mi juventud. Vi a gente a mi alrededor hundirse y morir", declaró a la AFP.

Después de Godard, Karina se casó sucesivamente con los cineastas Pierre Fabre y Daniel Duval y, en 1982, con el estadounidense Dennis Berry.

Como cantante, tuvo un gran éxito en 1967 con "Sous le soleil exactement" de Serge Gainsbourg, un tema sacado del telefilme musical "Anna", de Pierre Koralnik.