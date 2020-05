SHOWBIZ • 15 May 2020 - 12:14 PM

El éxito de 'Bohemian Rhapsody' y 'Rocketman', las películas sobre Freddie Mercury y Elton John, ha conseguido que Hollywood fije la mirada en la industria discográfica en busca de otras estrellas en las que basar más biopics con los que repetir esa misma fórmula, probablemente hasta la saciedad.

Boy George confirmó el año pasado que se había dado luz verde a un proyecto que incluiría mucho más sexo y alcohol que sus predecesores, y Rod Stewart no ve por qué no podría ser el siguiente en ver cómo su vida se lleva a la gran pantalla.

"Te diré una cosa, la de Freddie Mercury estuvo muy bien. Era puro rock and roll. Sería muy difícil superar algo así, pero yo estaría dispuesto a intentarlo", ha confesado en una entrevista a BBC Radio 2.

El músico de 72 años ha encontrado incluso al candidato perfecto para interpretarle en la ficción: Rhys Ifans, el inolvidable Spike de la comedia romántica 'Notting Hill', que solo tendría que teñirse el pelo para hacerse pasar por él. Además, el hijo de 14 años de Rod ha dejado claro que estaría encantado de meterse en la piel de su famoso padre durante su adolescencia, lo que facilitaría aún más las labores de casting.

"Alistair se ha ofrecido para hacer de mí cuando tenía su misma edad, y aprovechar así lo mucho que nos parecemos. Si al final no acaba sucediendo, no pasa nada, pero he de reconocer que me sentiría muy halagado", ha concluido.