SHOWBIZ • 13 Oct 2020 - 07:18 AM

El actor Kevin Hart ha aprovechado su última aparición pública para expresar, por un lado, la emoción que le invade ante su inminente regreso a los rodajes tras un año marcado por el grave accidente de tráfico que sufrió en septiembre de 2019 y, por otra parte, su ilusión ante el hecho de que compartirá su nuevo proyecto cinematográfico con una estrella de Hollywood a la que admira desde tiempos inmemoriales.

Y es que el cómico estadounidense, quien acaba de ser padre de nuevo junto a su esposa Eniko Parrish, coprotagonizará el nuevo remake de la comedia 'Planes, Trains and Automobiles' -'Mejor solo que mal acompañado', en sus versiones en español- nada menos que con Will Smith, de lo que se desprende una mediática colaboración que, para el primero, supone un sueño hecho realidad. "Llevábamos tiempo hablando de hacer una película juntos, pero no acabábamos de encontrar el proyecto adecuado", ha explicado Kevin al portal de noticias 'Entertainment Tonight'.

"Jamás se me habría ocurrido dejar pasar la oportunidad de trabajar con él, ya que no solo nuestras personalidades congenian, sino que además pueden ofrecer una combinación muy interesante para cualquier situación. Este filme es perfecto para ello", ha manifestado con emoción.

Los dos artistas tomarán el relevo de John Candy y Steve Martin, quienes protagonizaron la versión original de 1987, a la hora de embarcarse en un viaje lleno de aventuras, contratiempos y alocadas peripecias en el Día de Acción de Gracias. Su objetivo consiste en llegar a Chicago a tiempo para reunirse con sus respectivas familias en torno a la mesa y disfrutar de tan tradicional cena.