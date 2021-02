EFE • 17 Feb 2021 - 05:44 PM

Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig y Annie Mumolo componen la primera lista de presentadores para la 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia y que se celebrará el 28 de febrero con una gala en gran medida virtual.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que organiza cada año estos galardones, dio hoy a conocer en Twitter esta primera relación de estrellas que participarán en la ceremonia desvelando algunos de los ganadores.

Amy Poehler y Tina Fey, desde Los Ángeles y Nueva York, respectivamente, serán las maestras de ceremonias de estos Globos de Oro muy singulares debido a la crisis del coronavirus y que no contarán, entre otras cosas, con la tradicional alfombra roja repleta de estrellas.

Más allá de que Poehler y Fey presentarán estos premios por cuarta vez, se sabe muy poco de cómo serán los Globos de Oro en esta ocasión.

No obstante, la HFPA anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con Twitter para que esta red social acoja "HFPA Presents: Globes Countdown Live", el programa oficial de cuenta atrás para los Globos de Oro que se emitirá el domingo 28 de febrero justo antes de la gala.

La actriz y cantante latina Sofía Carson y la periodista Zuri Hall estarán al frente de "HFPA Presents: Globes Countdown Live".

Dos películas de Netflix, "Mank" (seis candidaturas) y "The Trial of the Chicago 7" (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro.

Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, "Promising Young Woman", "The Father" y "Nomadland", que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.

Netflix también dominó los apartados de televisión, donde "The Crown" (seis candidaturas) "Schitt's Creek" (cinco nominaciones) y "Ozark" (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.