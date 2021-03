EFE • 21 Mar 2021 - 10:26 AM

La artista Lady Gaga y el actor Adram Driver rodaron hoy en el lago de Como, en el norte de Italia, la película de Ridley Scott sobre el asesinato de Maurizio Gucci en 1995, una producción criticada por miembros de esa dinastía de la moda.

En la película "House of Gucci", Gaga se mete en la piel de Patrizia Reggiani, la exmujer de Maurizio Gucci, interpretado por Driver, al que ordenó asesinar a tiros en 1995 en Milán (norte de Italia), un crimen por el que la "viuda negra" pasó dieciocho años en prisión.

Publicidad

Tras llegar a Roma hace un mes, se ha podido ver a Gaga y al actor de "Girls" grabando en varios puntos de Milán, como los aledaños de la Universidad Statale o la céntrica via Montenapoleone, el distrito de la alta costura y el lujo de la ciudad italiana.

Los propios actores compartieron en sus redes sociales una foto de ambos en lo que parece una pista de esquí de Gressoney, en plenos Alpes, en la región italiana de Valle de Aosta.

Este miércoles los camiones de la producción llegaron al lago de Como, en cuyas fastuosas villas descansan a menudo muchas estrellas y magnates de todo el mundo.

En el rodaje se pudo ver a la cantante de "Bad Romance" vestida con un traje de encaje blanco y con el pelo castaño, acompañada por Driver, con americana y camisa informal a cuadros azules, en lo que parece una fiesta en un concurrido jardín con piscina a orillas del lago.

Este será el segundo papel como protagonista en el cine de Gaga tras "A star is born" (2019), con la que ganó el Óscar a la mejor canción original, y ya ha actuado en cintas como "Machete Kills" (2013) o en la saga televisiva "American Horror Story".

En esta ocasión la artista se pone a las órdenes de Ridley Scott para interpretar a Patrizia Reggiani, condenada por ordenar el asesinato de Maurizio Gucci, tiroteado por un sicario el 27 de marzo de 1995 en Milán.

La película sobre la dinastía de la moda se basará en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" de Sara Gay Forden.

No obstante, la producción ya ha recibido críticas desde la familia de la moda, que ha lamentado que nadie les haya contactado a la hora de crear la historia.

La escritora Patrizia Gucci, autora de la biografía de su familia e hija de Paolo Gucci, de quien se cree que hará Jared Leto, ha lamentado que nadie del equipo de la cinta haya pedido permiso para hablar de hechos privados.

"En la familia estamos seguros de que el film tendrá errores e imprecisiones que no tienen que ver con la verdad histórica", afirmó en declaraciones publicadas por los medios locales.

Y agregó: "Por lo que sabemos, se realizará comprando los derechos de un libro de una periodista británica, un trabajo que consideramos absolutamente sin fundamento. Ni Ridley Scott ni nadie nos ha avisado y lo sentimos".

Las críticas llegan incluso de la propia Reggiani, en libertad desde 2017. "Está muy disgustada porque decenas de camiones de la producción han invadido Milán y ella no sabe nada ni se han puesto en contacto con ella", dijo a Telelombardía su abogado, Daniele Pizzi.

También reprocha que Lady Gaga no haya querido reunirse con ella para preparar el personaje.