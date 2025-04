IFF Panamá 2025: Proyecciones gratuitas ¿Cuándo y dónde será?

IFF Panamá se ha consolidado como una vitrina para el talento nacional e internacional, y esta edición promete emociones, historias poderosas y mucho arte en pantalla grande.

Sumérgete en la experiencia del Cine al Aire Libre en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, para que disfrutes de proyecciones bajo el cielo de verano.

¡Hola, Frida! - Directores: André Kadi, Karine Vézina

Ainbo - Directores: Richard Claus, José Zelada

Película - Ganadora Mejor Película de Animación en Premios Platino

