Jesse Williams, actor de Grey's Anatomy vacaciona en Panamá 

Panamá es el mejor destino

No es una novedad que Panamá sea un destino vacacional para muchos de los actores de Hollywood, pues encuentran en nuestro amado territorio nacional esa paz de descanso para escapar de sus largas horas de rodaje y actuación en los proyectos de filmación donde participan.

Datos de Jesse Williams

Es conocido por su papel como el Dr. Jackson Avery en la serie de ABC Grey's Anatomy, su papel como el androide Markus en el videojuego de Quantic Dream Detroit: Become Human y como Holden McCrea en la película de terror The Cabin in the Woods. Además, de ser un talentoso actor también es director, profesor, activista y modelo.

Recientemente se ha hecho viral un vídeo filtrado de Jesse Williams durante la representación de Take Me Out, su nueva obra de teatro en Broadway. Esto no supondría un problema muy serio si no fuera porque, aparte de estar prohibido tomar fotografías o vídeos, el actor aparece en un momento de la obra completamente desnudo.