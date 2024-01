Leonardo DiCaprio y Regina Hill protagonizarán la próxima película de Paul Thomas Anderson

¿Qué películas ha hecho Paul Thomas Anderson?

Paul Thomas Anderson ha dirigido nueve largometrajes: Sydney, Boogie Nights, Magnolia, Embriagado de amor, There Will Be Blood, The Master, Puro vicio, Phantom Thread y Licorice Pizza., en las cuales varias se han ganado varios Premios Oscar. Sin embargo, esta última película junto a Leonardo DiCaprio es sin duda su mayor apuesta económica y la más comercial hasta ahora.