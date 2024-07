Sofía Vergara hace historia en los premios Emmys 2024 por su participación en la serie Griselda

La estrella colombiana ha logrado convertirse en la primera latina en ser nominada a "Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada" gracias a su gran trabajo en la serie de Netflix, Griselda.

Además, la producción ha conseguido dos nominaciones más: "Mejor Vestuario de Miniserie" y "Mejor Fotografía de Miniserie".

A través de su cuenta de Instagram, Sofía aprovechó para agradecer a todos los que participaron en esta exitosa serie, asegurando que sin ellos no habría sido posible.

"Griselda fue mi primer papel dramático y nos llevó 15 años darle vida", escribió la actriz en su publicación, acompañada de un carrete de fotos de la filmación.

Embed - Sofia Vergara on Instagram: "Wow. Griselda was my first dramatic role ever, and it took us 15 years to bring her to life. I’m incredibly grateful to everyone who was a part of this series. I could have never done this without my director Andres Baiz, my costar @el_guerra , @ericnewmanofficial and the full creative team, my partner and producer @luisbalaguer1, @tedsarandos, @belabaj, and their team at @Netflix, and all of the amazing cast and crew. I never dreamed that after “Modern Family” I would be able to be a part of something as special as “Griselda.” I’m honored to be recognized alongside Jodi, Brie, Juno, and Naomi, incredible women who gave us incredible TV this year. Thank you to the television academy for this incredible honor! "