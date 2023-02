Superman Legacy será el inicio del nuevo DCU de James Gunn

¡Ay no! Desde que el actor Henry Cavill había confirmado que el director James Gunn no quería tenerlo como Superman ya que este presentaría un nuevo universo cinematográfico de DC muchos fans hemos estado incrédulos de esta nueva apuesta.

El reconocido cineasta detrás de películas como The Suicide Squad y Guardians of the Galaxy en Marvel, junto a Peter Safran han publicado cuáles son sus planes para los próximos 8 a 10 años del llamado “DCU”, el universo cinematográfico de DC.