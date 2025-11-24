Anuncian nueva edición de Christmas Market & Fest 2025

La magia de la Navidad regresa con una nueva edición de Christmas Market & Fest 2025, un festival creado para disfrutar en familia, apoyar el talento local y contagiarse del espíritu festivo que hace de diciembre el mes más especial del año.
Christmas Market & Fest reunirá a más de 50 expositores con propuestas locales de regalos, artesanías, decoración, moda, postres y productos hechos con pasión. Una vitrina perfecta para apoyar emprendedores y descubrir detalles únicos para estas fiestas.
Además, los asistentes podrán disfrutar de:
Presentaciones artísticas y musicales durante ambos días
Este año, la música será una de las grandes protagonistas del festival con una agenda pensada para emocionar, bailar y cantar:
- Yovani Mayora, deleitándonos con clásicos navideños y un emocionante show de saxofón.
- Los 3 del Son, con su orquesta en vivo, encendiendo el ambiente para que todos disfruten y bailen.
- Villancicos tradicionales, interpretados en vivo para llenar el venue de melodías que evocan la Navidad de siempre.
- Voices of Soul, una coral impresionante que tocará fibras emocionales y hará recordar momentos inolvidables con Vocalizarte.
Sabores y experiencias especiales:
- La Ruta del Ron Ponche, con degustaciones temáticas, compras de los mejores ronches de la ciudad y experiencias llenas de tradición.
- Postres increíbles y gastronomía navideña para endulzar la visita.
- Alta coctelería artesanal, con propuestas creativas inspiradas en la temporada.
Actividades para toda la familia
- Santa Claus, disponible para fotos y para recibir las cartas de los niños sin costo adicional.
- Photobooths, ambientación temática y zonas interactivas.
- Parque infantil, ideal para que los más pequeños se diviertan.
- Inflables para juegos y entretenimiento seguro.
- Baby gym, un espacio pensado especialmente para bebés y toddlers.
Entradas
- Preventa: $6 (+ITBMS y cargos)
- Día del evento: $8 (+ITBMS y cargos)
- Niños menores de 10 años: Gratis
- Disponibles a través de Panatickets.
Un evento familiar y pet-friendly
Christmas Market & Fest consolida su propuesta como un festival para todos, con un ambiente seguro, accesible y pet-friendly, ideal para disfrutar con familia, amigos y mascotas.