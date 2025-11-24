Anuncian nueva edición de Christmas Market & Fest 2025

La magia de la Navidad regresa con una nueva edición de Christmas Market & Fest 2025 , un festival creado para disfrutar en familia, apoyar el talento local y contagiarse del espíritu festivo que hace de diciembre el mes más especial del año.

El festival, organizado por Brenda Mejías de Adonde ir PTY y Patricia Ávila de Mixologist Events , se realizará los días 6 y 7 de diciembre , de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. , en Park & Padel de Obarrio, un espacio al aire libre, moderno y acondicionado con todo lo necesario para disfrutar en familia con comodidad.

Christmas Market & Fest reunirá a más de 50 expositores con propuestas locales de regalos, artesanías, decoración, moda, postres y productos hechos con pasión. Una vitrina perfecta para apoyar emprendedores y descubrir detalles únicos para estas fiestas.

Además, los asistentes podrán disfrutar de:

Presentaciones artísticas y musicales durante ambos días

Este año, la música será una de las grandes protagonistas del festival con una agenda pensada para emocionar, bailar y cantar:

Yovani Mayora, deleitándonos con clásicos navideños y un emocionante show de saxofón.

Los 3 del Son, con su orquesta en vivo, encendiendo el ambiente para que todos disfruten y bailen.

Villancicos tradicionales, interpretados en vivo para llenar el venue de melodías que evocan la Navidad de siempre.

Voices of Soul, una coral impresionante que tocará fibras emocionales y hará recordar momentos inolvidables con Vocalizarte.

Sabores y experiencias especiales:

La Ruta del Ron Ponche, con degustaciones temáticas, compras de los mejores ronches de la ciudad y experiencias llenas de tradición.

Postres increíbles y gastronomía navideña para endulzar la visita.

Alta coctelería artesanal, con propuestas creativas inspiradas en la temporada.

Actividades para toda la familia

Santa Claus, disponible para fotos y para recibir las cartas de los niños sin costo adicional.

Photobooths, ambientación temática y zonas interactivas.

Parque infantil, ideal para que los más pequeños se diviertan.

Inflables para juegos y entretenimiento seguro.

Baby gym, un espacio pensado especialmente para bebés y toddlers.

Entradas

Preventa: $6 (+ITBMS y cargos)

Día del evento: $8 (+ITBMS y cargos)

Niños menores de 10 años: Gratis

Disponibles a través de Panatickets.

Un evento familiar y pet-friendly

Christmas Market & Fest consolida su propuesta como un festival para todos, con un ambiente seguro, accesible y pet-friendly, ideal para disfrutar con familia, amigos y mascotas.