Bulova se enorgullece de ser patrocinador oficial de Premios Juventud 2025

Ciudad de Panamá, septiembre 2025 – BULOVA, la icónica marca de relojería con más de 150 años de historia, se enorgullece de haber sido patrocinador oficial de Premios Juventud 2025, una de las celebraciones más importantes de la música, la moda y la cultura pop latina, organizada por TelevisaUnivision.

Como parte de esta experiencia, BULOVA invitó al BULOVA Squad LATAM a desfilar en la alfombra azul y lucir las últimas colecciones Spring-Summer y Fall-Winter, resaltando el estilo, la innovación y la elegancia que distinguen a la marca.

Entre los invitados especiales que formaron parte de esta plataforma destacaron personalidades de gran reconocimiento en la región:

Stephany Abasali – Miss Universe Venezuela 2025

Michelle Cohn – Miss Universe Guatemala 2023

Alessandra Bregni – Lifestyle Content Creator de Guatemala

Sebastián González – Presentador de RCN y participante de La Casa de los Famosos Colombia 2024

Nico Ruiz – Cantante chileno firmado por Emilio Estefan

Lena Burke – Cantautora, compositora y ganadora del Grammy

María José Alonso – Lifestyle Content Creator de Paraguay

Daniela Toloza – Miss Universe Colombia 2024

Carmen Jaramillo – Miss Universe Panamá 2020

Italy Mora – Miss Universe Panamá 2024

La presencia de estos talentos en la alfombra reafirma la conexión de BULOVA con la moda, la música y el entretenimiento, consolidando su posicionamiento como una marca que acompaña a quienes marcan tendencia.

Asimismo, importantes artistas y personalidades panameñas lucieron relojes BULOVA durante la alfombra azul de Premios Juventud, entre ellos: Nando Boom, Jacky Guzmán, Natasha Vargas, Samy y Sandra Sandoval, Los Rabanes, Hillary Heron, Mónica Lola Díaz y Alex Medela, quienes sumaron su estilo a la celebración. Y, como gran cierre, el Global Ambassador de BULOVA, Marc Anthony, también estuvo presente, representando el espíritu internacional de la marca.

El patrocinio de BULOVA en alianza con TelevisaUnivision reafirma su compromiso de apoyar y visibilizar el talento latino, brindando plataformas que celebran la autenticidad, la diversidad y la creatividad en la región.

“Para BULOVA, ser parte de Premios Juventud es una oportunidad única de fortalecer nuestro vínculo con las nuevas generaciones, la música y la moda. Nos sentimos orgullosos de respaldar a tantos talentos que inspiran con sus historias y estilos de vida”, comentó Fernando Vega – Regional Marketing Manager de BULOVA para Latinoamérica.

Con esta participación, BULOVA reafirma su legado de innovación, estilo y precisión, demostrando que el tiempo también celebra al talento.

Redes sociales:

@bulova | @boutiquebulovapa