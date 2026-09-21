Concurso Nacional de Oratoria selecciona a los 15 estudiantes finalistas que competirán en la gran final

El Concurso Nacional de Oratoria culminó con éxito la etapa de Preselección Nacional y definió a los 15 finalistas que este año tendrán la misión de representar a la juventud panameña en la gran final del certamen. Los estudiantes ahora presentarán su visión y análisis sobre el tema: “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, propuesto por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

Este tema invita a los jóvenes a reflexionar sobre una realidad que forma parte de su presente y que definirá el futuro de Panamá, destacando el papel de las nuevas generaciones como protagonistas de la innovación y el desarrollo tecnológico del país.

Durante una intensa jornada celebrada en el Teatro Ascanio Arosemena, 61 estudiantes provenientes de las 16 regiones escolares del país demostraron su talento, capacidad analítica y habilidades de comunicación en las competencias de Desempeño Espontáneo e Improvisación, correspondientes a la etapa de Preselección Nacional.

El jurado evaluó cada presentación con base en nueve criterios fundamentales. Tras la sumatoria de ambas rondas, los 15 participantes con las calificaciones más sobresalientes obtuvieron su pase a la gran final.

A partir de ahora, los finalistas iniciarán una nueva etapa de preparación en la Academia Nacional de Oratoria, donde durante más de un mes recibirán una formación intensiva orientada a fortalecer sus competencias comunicativas, ampliar sus conocimientos sobre el tema central del concurso y potenciar las habilidades que los convertirán en referentes de la juventud panameña.

La esperada gran final será el domingo 22 de noviembre a las 6:00 p.m., con transmisión en vivo por televisión, radio y plataformas digitales. Los 15 estudiantes finalistas son:

Seleccionados del Concurso Nacional de Oratoria. Cortesía

El Concurso Nacional de Oratoria, es un proyecto de Responsabilidad Social Empresarial de +Móvil, administrado por la Fundación Más Móvil, cuenta con la coorganización del Ministerio de Educación y un amplio grupo de instituciones gubernamentales, empresas, misiones diplomáticas y medios de comunicación, que comparten el compromiso de fortalecer la educación y el liderazgo juvenil en Panamá.

Mayor información: www.oratoria.com.pa