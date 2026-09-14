Fundación +Móvil celebra 18 años conectando tradición y cultura en el Festival Nacional de la Mejorana 2026

La Fundación Más Móvil y el Patronato del Festival Nacional de la Mejorana anunciaron los detalles de la 74.ª edición del Festival Nacional de la Mejorana, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre de 2026 en Guararé, provincia de Los Santos.

Como parte de su compromiso con la promoción y preservación de nuestras tradiciones, la Fundación Más Móvil anunció la relación de 18 años con el festival. A lo largo de este tiempo, han contribuido con más de B/. 197,000.00, premiando las categorías de concursos que desarrollan este festival, entre ellas a los participantes del Concurso de Acordeón Rogelio ‘Gelo’ Córdoba, el más esperado del Festival Nacional de la Mejorana y que ha servido de plataforma para grandes acordeonistas de nuestra música típica popular. También se patrocina el Concurso de Indumentaria “Profesora Dora Pérez de Zárate” en 4 modalidades: masculina de trabajo, femenina de trabajo, pollera montuna y coleta festiva, cuyo arte pasa de generación en generación, conservando su esencia en todo el proceso de confección de piezas trabajadas con mucha laboriosidad. El Concurso de Décima Escrita Manuel F. Zárate es otro de los importantes concursos que apoya la Fundación Más Móvil como expresión de nuestra identidad cultural para fortalecer y conservar las tradiciones de nuestros pueblos, junto al Club de Leones de Guararé.

Además, la marca +Móvil sigue brindando al Patronato del Festival conectividad de 1,000 megas de fibra óptica, garantizando una conectividad robusta y estable para el equipo organizador durante toda la jornada del festival. De igual manera, +Móvil ofrecerá cobertura móvil reforzada, permitiendo que los visitantes estén siempre conectados, compartan sus experiencias en tiempo real y disfruten del evento sin interrupciones.

Rocío Lorenzo, presidenta ejecutiva y gerente general de +Móvil, comentó: “Cada año que pasa, el Festival Nacional de la Mejorana nos recuerda por qué elegimos ser una marca que conecta con el corazón de Panamá. Dieciocho años caminando junto al Patronato no son solo una cifra: son dieciocho años de ver crecer a nuevas generaciones de acordeonistas, artesanos que hoy sostienen viva esta identidad. En +Móvil creemos que conectar a las personas va mucho más allá de la tecnología; se trata de acercar a las familias panameñas a su historia, a sus raíces y a su gente. Por eso, mientras este festival siga latiendo como símbolo de la cultura panameña, la Fundación Más Móvil y la marca +Móvil seguirán ahí, aportando conectividad, recursos y compromiso, para que Guararé siga siendo ese punto de encuentro donde Panamá entera se reconoce a sí misma.”

“Estamos muy emocionados de recibir a todos los panameños en Guararé para celebrar juntos la 74.ª edición del festival. Este festival es un espacio invaluable para honrar nuestra música, el arte y nuestras tradiciones. Agradecemos el apoyo constante de Fundación Más Móvil y la marca +Móvil, cuya donación es esencial para mantener viva esta tradición que ha pasado de generación en generación”, señaló el presidente del Patronato del Festival, David Vergara.

Reconocido como el evento folclórico más importante del país, el Festival Nacional de la Mejorana volverá a reunir a miles de músicos, artistas, artesanos y visitantes de todo el territorio nacional. La conferencia de prensa contó con la presencia de S.M. Isabella Marie Peralta Espino, Reina del Festival Nacional de la Mejorana 2026 y Nazario Barrios ganador del Concurso de Acordeón Rogelio Gelo Cordoba 2025, quienes fueron testigos del entusiasmo que genera este esperado evento.