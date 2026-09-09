El estudio de edición ahora cabe en un bolsillo: así lo hacen los creadores con la nueva serie Galaxy Z

Terminar de grabar y quedarse sentado en el borde de la cama o en una mesa de café, con la laptop abierta, cortando clips durante horas antes de poder publicar. Esa escena la conoce cualquier creador de contenido, y es precisamente la que está a punto de cambiar. La nueva serie Galaxy Z, con Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 a la cabeza, apuesta por algo distinto: que la línea entre grabar, editar y publicar sea prácticamente invisible.

El primer cambio está en el tamaño de la "pantalla de edición". Al desplegar el Fold8, la pantalla principal ofrece un espacio considerablemente más amplio que el de un teléfono convencional, con proporciones pensadas específicamente para ver más contenido a la vez: más línea de tiempo visible, más clips organizados, más control sin tener que hacer zoom constantemente ni depender de una laptop para revisar el material del día. Es la diferencia entre editar "a ciegas" en una pantalla pequeña y realmente ver lo que se está construyendo.

Encuadres inteligentes y doble pantalla en tiempo real

Pero antes de editar, hay que grabar bien, y ahí es donde aparece una de las funciones más útiles para quien vive documentando su día: el encuadre automático. Con My FanCam, el sistema sigue al sujeto elegido, una persona, una mascota, un producto, y ajusta el encuadre en tiempo real al formato vertical u horizontal que se necesite, ya sea para un reel, un video corto o contenido más largo. En la práctica, eso significa menos tiempo recortando manualmente cada clip y más tiempo publicando.

La nueva serie Galaxy Z, con Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 a la cabeza, apuesta por algo distinto. Cortesía

Hay otro momento clave que todo creador conoce: el segundo antes de dar play a la grabación, cuando se necesita revisar el encuadre sin depender de nadie más. Con Dual Recording, es posible capturar ambos lados de una escena al mismo tiempo, lo que ocurre frente a la cámara y la reacción de quien graba, mientras se ve la vista previa en la pantalla externa. Ya sea para reaccionar a algo en tiempo real o simplemente para asegurarse de que el encuadre, la luz y el gesto estén bien antes de soltar el clip, esa doble pantalla elimina las repeticiones innecesarias.

Herramientas profesionales para elevar la producción

Para quienes buscan llevar la creación un paso más allá, la línea ofrece opciones según el nivel de exigencia. Mientras el Fold8 estándar resuelve la multitarea y edición ágil, el Galaxy Z Fold8 Ultra suma herramientas de nivel cinematográfico: un sistema de cámara con sensor principal de 200 MP, grabación de video en 8K y ajustes de color tipo cine que se aplican directamente desde el dispositivo, sin pasar por un programa externo. Todo eso, sostenido por una batería pensada para acompañar jornadas completas de grabación y edición.

Lo que realmente cambia con esta serie no es una característica aislada, sino el flujo completo: grabar, revisar, cortar y exportar sin tener que abrir una laptop ni depender de transferir archivos entre dispositivos. Para un creador, eso se traduce en algo simple pero valioso, más tiempo contando historias y menos tiempo peleando con la tecnología para lograrlo.

La nueva serie Galaxy Z ya está disponible para reserva, y quienes vienen de otro sistema pueden migrar sus datos de forma inalámbrica con solo escanear un código QR, sin perder tiempo configurando el teléfono desde cero.