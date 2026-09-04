Supermercados Xtra supera las 9,500 atenciones médicas gratuitas en todo el país durante 2026

En línea con su compromiso sostenido con clientes y comunidades, Supermercados Xtra ha realizado 25 ferias de salud y bienestar a nivel nacional en los primeros ocho meses de 2026, brindando más de 9,500 atenciones médicas gratuitas. Estas jornadas continuarán durante el mes de septiembre, las ferias continuarán en localidades como Santiago y algunas áreas de Chiriquí como Los Algarrobos, Bugaba y David.

Las ferias de salud, bienestar y prevención incluyen servicios como pruebas de VIH, toma de presión arterial, medición de glucosa, jornadas de vacunación y consultas de medicina general y se realizan con ayuda de aliados de instituciones públicas y privadas. Estas iniciativas han alcanzado comunidades en distintas regiones del país, incluyendo Changuinola (Bocas del Toro), Tortí (Chepo) y diversas zonas de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Como parte de las actividades, también se han desarrollado charlas de sensibilización sobre salud mental, servicios de oftalmología y orientación nutricional. Adicionalmente, se ofrecieron servicios complementarios como jornadas de belleza y atención para mascotas, con cerca de 535 atenciones que incluyeron vacunación y desparasitación.

Estas jornadas se han desarrollado en colaboración con la Caja de Seguro Social (CSS). Cortesía

“En Supermercados Xtra entendemos que nuestra responsabilidad va más allá de llevar los mejores precios y productos a la mesa de los panameños; se trata también de contribuir con el bienestar de las comunidades”, señaló Jean-Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra. “Estas ferias y las más de 9,500 atenciones gratuitas que hemos facilitado representan un esfuerzo continuo por llevar prevención, salud y servicios integrales directamente a las familias panameñas, garantizando que el desarrollo y el bienestar alcancen a todos por igual”, agregó.

Estas jornadas se han desarrollado en colaboración con la Caja de Seguro Social (CSS), Probidsida, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Fundación San Francisco de Asís (Fundasis), además del apoyo de voluntarios de Supermercados Xtra.

Plan Xtra Salud

En línea con su compromiso con el bienestar de las comunidades, Supermercados Xtra lanzó recientemente su plan Xtra Salud, operado por médicos idóneos del Servicio de Emergencia Médica Móvil (SEMM) y respaldado por la tecnología de Holadoc, convirtiéndose en el primer supermercado en la región en ofrecer servicios de asistencia médica y cabinas de telemedicina directamente en sus instalaciones.

Los clientes afiliados al programa FullXtra podrán acceder a un ecosistema completo. Cortesía

Con este plan, los clientes afiliados al programa FullXtra podrán acceder a un ecosistema completo: atención médica digital 24/7, cabinas de telemedicina en sucursales, servicios de prevención y una red de descuentos en clínicas, laboratorios y especialistas, con planes desde $1.50 al mes. Cualquier afiliado puede conectarse con un médico privado desde su celular, computadora o una de las cabinas Holadoc, de forma rápida, segura y confidencial.

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