+Móvil recibe dos reconocimientos en los APC Experian Awards por excelencia en gestión de datos y compromiso con la sostenibilidad

+Móvil fue reconocida con dos importantes galardones durante la edición 2026 de los APC Experian Awards , evento que reúne a destacados representantes de los sectores financiero, empresarial y de telecomunicaciones para reconocer a las organizaciones que impulsan la innovación, la calidad de la información y las mejores prácticas corporativas en Panamá.

La empresa de soluciones integrales de telecomunicaciones, obtuvo el Premio Data Actualizada , reconocimiento que distingue a las organizaciones con una gestión sobresaliente de la información reportada a APC Experian, fortaleciendo la transparencia y la confiabilidad del sistema financiero nacional.

Además, +Móvil recibió el Premio Sumarse, otorgado a las empresas que promueven la responsabilidad social, sostenibilidad y una gestión empresarial que genera valor económico y social de manera equilibrada y sostenible.

“Estos reconocimientos reafirman nuestro compromiso con la mejora continua y con la implementación de prácticas que nos permitan ofrecer una experiencia cada vez más confiable, transparente y eficiente a nuestros clientes. La calidad de nuestros procesos y la correcta gestión de la información son elementos fundamentales para construir relaciones de confianza duraderas y estamos trabajando de la mejor manera para transformar nuestros procesos de cara al cliente, alineados en nuestra estrategia ESG con fundamento en los 4 pilares sobre los que conectamos comunidades y cambiamos vidas (acceso, aprendizaje, medio ambiente y apoyo a desastres)”, destaca Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de +Móvil.

Estos reconocimientos reflejan el compromiso continuo de nuestra compañía con la excelencia operativa, la experiencia del cliente y el desarrollo de iniciativas que aportan al bienestar de las comunidades y nos motiva a seguir trabajando para cambiar vidas a través de la tecnología y de acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Como empresa socialmente responsable, entendemos que el crecimiento empresarial debe ir acompañado consecuentemente de un impacto positivo en la sociedad.

Por ello, impulsamos programas e iniciativas que promueven la inclusión digital, la educación, el desarrollo comunitario y el acceso a más oportunidades para las personas. Los APC Experian Awards buscan promover una cultura de mejora continua y fortalecer el ecosistema económico y financiero panameño mediante el reconocimiento de las organizaciones que elevan los estándares de calidad, innovación y responsabilidad empresarial.