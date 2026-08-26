Panamá presenta su marca país: Anfitrión del mundo

Panamá presenta hoy su Marca País, una identidad que nace de lo que somos y de una vocación que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Anfitrión del Mundo pone en valor las fortalezas que distinguen al país: el Canal, su posición estratégica, su gente y diversidad cultural, liderazgo logístico y conectividad, estabilidad, biodiversidad y vocación de servicio.

La nueva Marca País integra bajo una misma visión cinco dimensiones: inversión, exportaciones, turismo, logística y sostenibilidad y establece una manera coherente de posicionar a Panamá internacionalmente. Su propósito, "recibir con generosidad, potenciar prosperidad", se sostiene sobre cuatro atributos: generosidad, conexión, diversidad y confianza.

Panamá es el anfitrión, un país abierto donde convergen mundos, culturas y personas. Una propuesta que busca que aquello que Panamá recibe encuentre aquí las condiciones para crecer y prosperar.

El nuevo logo recoge esa historia, sus líneas evocan la apertura y los caminos que se encuentran. El azul representa nuestros océanos y la condición de Panamá como punto de encuentro global; el rojo, la energía y el espíritu humano de los panameños. Las curvas de sus dos "A" representan, en sus extremos, el Pacífico y el Atlántico y, en el centro, a Panamá como el punto que los une.

La Marca País es resultado de más de un año de investigación, estudios de percepción y un proceso de consulta con representantes del sector público, privado y la sociedad, dentro y fuera de Panamá.

Ser Anfitrión implica una responsabilidad compartida: para los panameños, contribuir desde sus acciones a nuestra reputación; para las empresas y sectores productivos, impulsar el crecimiento y la competitividad; y para las instituciones, asegurar su continuidad más allá de una administración.

Gestión pública y gobernanza a futuro

Como parte de su evolución, se trabaja en una estructura de gobernanza para administrar, proteger y desarrollar este activo, incluyendo mecanismos de uso, licenciamiento y un programa de embajadores.

Panamá siempre ha tenido las condiciones para acercar y recibir a todos. Hoy cuenta con una identidad que las reúne bajo una misma promesa: ser Anfitrión del Mundo.