Ballet Nacional de Panamá se presenta por primera vez la versión completa de Romeo y Julieta

El Ballet Nacional de Panamá presentó hoy los detalles de la puesta en escena de Romeo y Julieta, una de las obras más emblemáticas del repertorio del ballet clásico, que llegará por primera vez a Panamá en una versión completa del 27 al 30 de agosto y los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre en el Teatro Nacional de Panamá, bajo la dirección de Sasa Adamovic, director del Ballet Nacional de Panamá, como parte de la celebración de los 55 años de trayectoria de la compañía.

Basada en la tragedia de William Shakespeare y acompañada por la reconocida música de Serguéi Prokófiev, la producción llevará al escenario la historia de amor de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, marcada por la rivalidad de sus familias y un desenlace trágico. La propuesta apuesta por un ballet narrativo en el que la técnica clásica, la interpretación dramática y la música se integran para desarrollar personajes, emociones y conflictos.

Uno de los principales atractivos de esta producción será la nueva adaptación coreográfica de la francesa Sophie Zarrote, desarrollada especialmente junto al Ballet Nacional de Panamá, con una propuesta que busca acercar al público a la intensidad dramática de la historia y recrear el universo de la Verona renacentista.

La puesta en escena contará con más de 50 artistas y tendrá como invitados internacionales al bailarín argentino-ucraniano Nicolai Gorodiskii, conocido por el público panameño por sus participaciones junto al Ballet Nacional en producciones como Carmen y El lago de los cisnes, y al bailarín argentino del Ballet Sodre de Uruguay, Agustín Pereyra, quien recientemente participó en el Festival de Ballet de Panamá.

La creación del universo visual estará a cargo de Rafa Navarro, responsable de la escenografía que recreará plazas, calles, palacios y otros espacios característicos de la Verona renacentista, mientras que el vestuario evocará la estética de la Italia del Renacimiento.

Las primeras funciones estarán acompañadas por la Orquesta Filarmónica de Panamá, bajo la dirección del maestro invitado Joshua Dos Santos, director venezolano-portugués formado en El Sistema y discípulo del maestro José Antonio Abreu, quien cuenta con una trayectoria internacional al frente de diferentes agrupaciones y un amplio repertorio sinfónico y operístico.

La participación de la Orquesta Filarmónica de Panamá permitirá al público disfrutar en vivo de la partitura de Prokófiev, una de las obras musicales más reconocidas del repertorio del ballet del siglo XX. La agrupación, fundada en 2012 por el maestro venezolano Víctor Mata, ha compartido escenario con reconocidos artistas y producciones nacionales e internacionales.

En el marco de los 55 años del Ballet Nacional de Panamá, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó el significado especial de esta producción, al recordar que hace más de dos décadas tuvo la oportunidad de interpretar un extracto de Romeo y Julieta junto al maestro Sasa Adamovic. “Hoy, desde nuestras responsabilidades actuales, celebramos que esta obra llegue completa a nuestro escenario nacional”, señaló Herrera, quien además resaltó que esta temporada será una plataforma de preparación para las próximas giras internacionales del Ballet Nacional en Brasil y República Dominicana, fortaleciendo la presencia de la cultura panameña en escenarios internacionales.

Con Romeo y Julieta, el Ballet Nacional de Panamá propone una experiencia escénica que combina danza, música, actuación, escenografía y vestuario para acercar al público a una historia universal de amor, rivalidad y tragedia, en una producción especialmente concebida para conmemorar los 55 años del Ballet Nacional de Panamá.

Los boletos estarán disponibles a través de Panatickets.