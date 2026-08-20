Pacífica Salud reafirma su compromiso con la calidad y seguridad del paciente con nuevas acreditaciones de Joint Commission International

Pacífica Salud reafirma su compromiso con la calidad y seguridad del paciente.

Pacífica Salud reafirma su compromiso con la calidad, la seguridad y la atención centrada en las personas tras obtener nuevamente la acreditación de Joint Commission International (JCI) en sus dos sedes hospitalarias.

La acreditación de Joint Commission International reconoce a instituciones de salud que cumplen con rigurosos estándares internacionales relacionados con la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Su proceso de evaluación contempla múltiples áreas de la operación hospitalaria y busca comprobar que los protocolos y prácticas se apliquen de manera consistente en beneficio de quienes reciben atención médica.

Para Pacífica Salud, este reconocimiento representa mucho más que un logro institucional. Refleja una cultura de trabajo orientada a proteger al paciente en cada etapa de su atención, desde el momento de su ingreso hasta su egreso.

Entre los aspectos evaluados se encuentran procesos esenciales como la correcta identificación de los pacientes, la comunicación efectiva entre los equipos de salud, la administración segura de medicamentos, la prevención y el control de infecciones, la verificación antes de procedimientos, la calidad y seguridad de los estudios diagnósticos, así como el manejo adecuado de equipos e insumos médicos.

La acreditación también contempla aquellos procesos que ocurren detrás de cada atención y que, aunque muchas veces no son visibles para el paciente, resultan fundamentales para garantizar una experiencia hospitalaria segura y de calidad.

Este nuevo resultado refleja el trabajo coordinado de médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo y otros profesionales que forman parte de la institución, así como su compromiso permanente con la excelencia en la atención.

En Hospital Punta Pacífica, alcanzar por sexta vez la acreditación de Joint Commission International evidencia la continuidad de una trayectoria enfocada en mantener estándares internacionales de calidad y seguridad. En Pacífica Salud Costa del Este, obtenerla por segunda ocasión confirma la consolidación de esa misma cultura en una sede de más reciente operación.

Para Pacífica Salud, la reacreditación no representa el final de un proceso, sino la responsabilidad de continuar fortaleciendo sus prácticas, evaluando sus resultados e incorporando mejoras que permitan responder cada vez mejor a las necesidades de los pacientes.

Porque la excelencia en salud no se alcanza una sola vez: se construye, se evalúa y se renueva continuamente.

Pacífica Salud continúa avanzando con un mismo propósito: ofrecer una atención segura, humana y centrada en las personas, protegiendo lo más valioso, la vida de sus pacientes.