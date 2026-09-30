BYD Panamá presenta su tecnología y anuncia su participación en Panamá Motor Show 2026

BYD Panamá reunió a representantes de medios de comunicación en su agencia de Calle 50 para realizar un Tech Talk dedicado a conocer de cerca la tecnología, innovación y propuesta de movilidad que distinguen a la marca.

Durante el encuentro, los invitados pudieron profundizar en las tecnologías desarrolladas por BYD para ofrecer vehículos más eficientes, seguros y adaptados a las necesidades actuales de movilidad. Asimismo, conocieron el portafolio disponible en Panamá, que incluye diferentes opciones de vehículos eléctricos y superhíbridos diseñadas para distintos estilos de vida.

“Queremos que cada vez más personas conozcan la tecnología que existe detrás de nuestros vehículos y comprendan que la movilidad eléctrica y superhíbrida ya es una alternativa real, accesible y funcional para Panamá. Este encuentro con los medios nos permite compartir nuestra visión y acercarlos a la experiencia BYD”, expresó un representante de BYD Panamá.

BYD estará presente en Panamá Motor Show 2026

Como parte de sus próximos proyectos, BYD Panamá confirmó su participación en Panamá Motor Show 2026, donde exhibirá su portafolio y acercará al público las principales novedades de la marca.

Durante el evento, los visitantes podrán acceder a precios especiales y recibir los primeros dos mantenimientos incluidos en la compra de su vehículo BYD, de acuerdo con los términos y condiciones de la promoción.

La participación de BYD en Panamá Motor Show 2026 será una oportunidad para que los asistentes conozcan los vehículos, exploren sus principales características y reciban asesoría personalizada para elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Con esta iniciativa, BYD y Cofiño reafirman su compromiso de impulsar una movilidad más tecnológica, eficiente y sostenible, acercando nuevas soluciones de transporte a los consumidores panameños.

Acerca de BYD

BYD es una compañía de tecnología dedicada al desarrollo de soluciones para una movilidad más sostenible. A través de la innovación, la electrificación y el desarrollo de tecnologías propias, la marca ofrece un amplio portafolio de vehículos eléctricos y superhíbridos enfocados en eficiencia, seguridad, desempeño y confort.