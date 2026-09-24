XCOM LATAM 2026 reunirá en Panamá a más de 45 medios y líderes de la industria de la comunicación

Más de 45 medios de comunicación, 13 speakers nacionales e internacionales, empresarios, periodistas y ejecutivos de marketing se reunirán el próximo 1 de octubre en el Panama Convention Center para participar en XCOM LATAM 2026, una plataforma que conecta medios, marcas y líderes alrededor de nuevas oportunidades de negocio, reputación e influencia.

Inteligencia artificial, confianza, liderazgo, transformación de audiencias, economía de los medios, gestión de crisis y nuevos modelos de negocio marcarán una agenda que parte de una realidad: la visibilidad ya no es suficiente; empresas y profesionales necesitan construir relevancia, credibilidad y relaciones que generen impacto.

“XCOM LATAM es la llave que conecta directamente con los medios de comunicación. Estamos construyendo una plataforma que integra a una industria que tradicionalmente se relacionaba de manera fragmentada y la coloca en un mismo espacio para generar negocios, alianzas, conocimiento e impacto. Hoy no basta con tener una gran empresa, una buena historia o una gran idea. Las personas correctas necesitan saber que existes”, afirmó Michelle Domínguez, CEO de XCOM LATAM .

La agenda reunirá a referentes de medios, entretenimiento, comunicación y negocios.

Luz María Doria, vicepresidenta ejecutiva y productora ejecutiva de Despierta América de Univision, abordará las barreras que impiden convertir las ideas en acción y la importancia de avanzar aun cuando el miedo forme parte del proceso.

El encuentro busca colocar frente a frente a quienes producen contenido y administran audiencias. Cortesía

En un entorno profesional marcado por la irrupción acelerada de la inteligencia artificial, Janine Sikaffy, fundadora de Dvela, profundizará en el valor de la autoridad humana y en aquellas capacidades que diferencian a las personas cuando la tecnología puede ejecutar más tareas.

La percepción y la imagen también tendrán un lugar relevante en la conversación. Tania Hyman analizará cómo ambas influyen en la manera en que las personas, líderes y organizaciones son interpretados por sus audiencias.

Desde la transformación digital, Lina Cáceres, CEO de Latin World Digital, abordará uno de los grandes desafíos de esta década: cómo pasar de acumular seguidores a construir comunidades capaces de generar influencia, oportunidades y negocios.

En un escenario de sobreinformación permanente, Juan Alberto Álvarez, CEO de Brain PBD, presentará una mirada sobre la capacidad de identificar las señales que realmente importan entre millones de conversaciones, datos y contenidos que compiten diariamente por la atención.

La reputación también ocupará un espacio estratégico dentro de XCOM LATAM. Michael Caballero, CEO de Advisors Panamá, analizará la gestión de crisis y las decisiones que pueden determinar si una organización protege o compromete uno de sus activos más valiosos: la confianza.

LIDERAZGO, DECISIONES E IMPACTO

La agenda internacional contará además con Ronald Day, CEO de Miss Universe, quien abordará la toma de decisiones estratégicas, el liderazgo de equipos y los procesos que permiten convertir una visión en crecimiento con dirección.

Por su parte, Patricia Janiot, CEO de Life Memories y una de las figuras más reconocidas del periodismo latinoamericano, planteará una reflexión fundamental para profesionales, marcas y medios: la diferencia entre alcanzar grandes audiencias y conseguir que una voz produzca impacto, transformación y legado.

Su participación pondrá sobre la mesa una de las preguntas que atraviesa a toda la industria de la comunicación, en un mundo donde prácticamente todos pueden tener alcance, ¿qué hace que una voz sea realmente influyente?

Uno de los momentos centrales de XCOM LATAM 2026 será el Panel Internacional sobre Economía de los Medios, Contenido, Tecnología y Competitividad Global, moderado por Diana Jallon, corresponsal de noticias en Francia.

Participarán Julián Giraldo, vicepresidente de RCN Internacional; Alexandra Ciniglio, directora de Contenido y Mercadeo de TVN Media; Lorena Sánchez, directora de Televisión Abierta de MEDCOM; y Rafael Mora Saravia, presidente de Revista Summa.

La conversación analizará hacia dónde se mueve el negocio de los medios, cómo están cambiando los hábitos de consumo, quién controla hoy la distribución del contenido, qué impacto tendrá la inteligencia artificial sobre la industria y qué oportunidades existen para aumentar la competitividad de los contenidos latinoamericanos frente a un mercado global.

El encuentro busca colocar frente a frente a quienes producen contenido, administran audiencias, construyen reputación, toman decisiones empresariales y necesitan acceder a los medios para hacer crecer sus organizaciones.

Por ello, además de las conferencias, el evento integrará espacios de networking y relacionamiento entre medios de comunicación, marcas, empresarios, ejecutivos y profesionales, convirtiendo la jornada en una plataforma para generar conversaciones, alianzas y oportunidades más allá del escenario.

Las entradas están disponibles en https://xcomlatam.com/.