Supermercados Xtra acompaña con solidaridad a pacientes oncológicos durante la Sandwichatón 2026

En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer y como parte de su compromiso con el bienestar de las comunidades panameñas, Supermercados Xtra se unió nuevamente a la “Sandwichatón”, una iniciativa solidaria organizada por el Despacho de la primera dama, liderado por Maricel Cohen de Mulino, en beneficio de pacientes del Instituto Oncológico Nacional (ION) y de las personas que los acompañan durante su atención.
“La ‘Sandwichatón’ refleja el valor de unir esfuerzos entre el sector público, la empresa privada y los ciudadanos para brindar cercanía y aliento a quienes atraviesan momentos complejos, así como a las familias que los acompañan con dedicación cada día”, señaló Jean-Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra. “Para nosotros, preparar estos refrigerios es también una forma de decirles que no están solos y de compartirles un mensaje de ánimo y esperanza”, agregó.
Por su parte, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, agradeció la entrega y disposición de los voluntarios de Supermercados Xtra y de las instituciones aliadas, quienes con su tiempo y solidaridad hicieron posible esta jornada de acompañamiento para los pacientes y sus familias.
Para Supermercados Xtra, estar cerca de las comunidades donde opera es una práctica constante que se traduce en acciones concretas de apoyo, bienestar y solidaridad para quienes más lo necesitan.