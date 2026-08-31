LLYC mantiene su liderazgo en M&A y se posiciona en el Top 10 de América según Mergermarket

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) atraviesa un punto de inflexión clave. En un entorno corporativo cada vez más competitivo, interconectado y expuesto al escrutinio público, el éxito de una transacción ya no depende exclusivamente del racional financiero, sino también de la capacidad de anticipar riesgos regulatorios, alinear a los grupos de interés y blindar la reputación de las compañías. En este escenario de alta exigencia, LLYC, la firma global de comunicación, marketing y asuntos públicos, continúa consolidándose como un asesor de referencia para operaciones de M&A de alta complejidad.
El nuevo campo de juego en Panamá
En el contexto panameño actual, marcado por la consolidación de plataformas logísticas, movimientos estratégicos en el sector bancario y la llegada de fondos de inversión internacionales, las transacciones se enfrentan a desafíos nunca antes vistos. Las tensiones geopolíticas, el activismo de los accionistas y la influencia de las normativas de cumplimiento estadounidenses obligan a las empresas locales a contar con un socio que juegue bajo estándares globales.
"Las operaciones de M&A ya no ocurren a puerta cerrada; hoy se juegan en el terreno de la confianza y la transparencia pública", señala Teresa Rey, Directora General de LLYC Panamá. "Nuestras credenciales, sumadas al conocimiento de la plaza panameña, nos permiten ofrecer un blindaje único. Ayudamos a nuestros clientes a gestionar el riesgo y asegurar que las narrativas financieras resuenen positivamente tanto a nivel local como ante los inversionistas internacionales".
IA y blindaje reputacional para el éxito
El liderazgo de LLYC en el ámbito de M&A radica en su enfoque integral. La consultora acompaña a compradores, vendedores y empresas objetivo (targets) en todas las fases de la transacción: desde la debida diligencia reputacional antes del anuncio, hasta el alineamiento de la cultura interna y la proyección externa tras el cierre (post-merger integration).
Además, LLYC ha integrado herramientas de Inteligencia Artificial exclusivas y analítica de datos en su oferta de Financial Communications. Esto permite monitorear de forma predictiva la conversación digital, detectar posibles focos de resistencia u hostilidad hacia una operación y optimizar las narrativas dirigidas a inversores, reguladores, periodistas y analistas financieros, asegurando cierres de operaciones limpios y sin fricciones de reputación.
Con presencia en Panamá desde hace 24 años y el respaldo de sus operaciones, LLYC continúa demostrando por qué las corporaciones más importantes de la región confían en su firma para guiar sus movimientos más críticos y transformadores.
Sobre LLYC
LLYC es una consultora global que integra la comunicación, creatividad e influencia con la potencia de la inteligencia artificial y los datos para ayudar a líderes y organizaciones a crecer, proteger el valor de sus negocios y guiarlos en sus momentos más decisivos.
En un mundo en constante cambio, ayudamos a los líderes empresariales a dar forma al futuro. Fundada en 1995, la compañía cuenta con más de 1.000 profesionales en 28 centros de talento distribuidos por Europa, Estados Unidos y América Latina.
LLYC es considerada una de las 35 compañías independientes más grandes del mundo en su sector, según los rankings de PRWeek y PRovoke.