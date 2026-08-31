LLYC mantiene su liderazgo en M&A y se posiciona en el Top 10 de América según Mergermarket

LLYC mantiene su liderazgo en M&A y se posiciona en el Top 10 de América.

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) atraviesa un punto de inflexión clave. En un entorno corporativo cada vez más competitivo, interconectado y expuesto al escrutinio público, el éxito de una transacción ya no depende exclusivamente del racional financiero, sino también de la capacidad de anticipar riesgos regulatorios, alinear a los grupos de interés y blindar la reputación de las compañías. En este escenario de alta exigencia, LLYC, la firma global de comunicación, marketing y asuntos públicos, continúa consolidándose como un asesor de referencia para operaciones de M&A de alta complejidad.

Este posicionamiento viene respaldado por hitos en los mercados financieros más competitivos. Según las tablas clasificatorias publicadas por la firma de análisis Mergermarket, LLYC se sitúa en el Top 10 en la región de las Américas (#10 por número de operaciones) y se mantiene firmemente dentro del Top 10 global por volumen de transacciones asesoradas, acumulando un total de 66 operaciones en el primer semestre del año. Asimismo, en Estados Unidos, el mercado más grande y competitivo de la región, la consultora alcanzó la destacada posición #11 por cantidad de deals (con 44 operaciones), lo que demuestra su sólida trayectoria y creciente competitividad en el mercado estadounidense.

El nuevo campo de juego en Panamá

En el contexto panameño actual, marcado por la consolidación de plataformas logísticas, movimientos estratégicos en el sector bancario y la llegada de fondos de inversión internacionales, las transacciones se enfrentan a desafíos nunca antes vistos. Las tensiones geopolíticas, el activismo de los accionistas y la influencia de las normativas de cumplimiento estadounidenses obligan a las empresas locales a contar con un socio que juegue bajo estándares globales.

"Las operaciones de M&A ya no ocurren a puerta cerrada; hoy se juegan en el terreno de la confianza y la transparencia pública", señala Teresa Rey, Directora General de LLYC Panamá. "Nuestras credenciales, sumadas al conocimiento de la plaza panameña, nos permiten ofrecer un blindaje único. Ayudamos a nuestros clientes a gestionar el riesgo y asegurar que las narrativas financieras resuenen positivamente tanto a nivel local como ante los inversionistas internacionales".

IA y blindaje reputacional para el éxito

El liderazgo de LLYC en el ámbito de M&A radica en su enfoque integral. La consultora acompaña a compradores, vendedores y empresas objetivo (targets) en todas las fases de la transacción: desde la debida diligencia reputacional antes del anuncio, hasta el alineamiento de la cultura interna y la proyección externa tras el cierre (post-merger integration).

Además, LLYC ha integrado herramientas de Inteligencia Artificial exclusivas y analítica de datos en su oferta de Financial Communications. Esto permite monitorear de forma predictiva la conversación digital, detectar posibles focos de resistencia u hostilidad hacia una operación y optimizar las narrativas dirigidas a inversores, reguladores, periodistas y analistas financieros, asegurando cierres de operaciones limpios y sin fricciones de reputación.

Con presencia en Panamá desde hace 24 años y el respaldo de sus operaciones, LLYC continúa demostrando por qué las corporaciones más importantes de la región confían en su firma para guiar sus movimientos más críticos y transformadores.

Sobre LLYC

LLYC es una consultora global que integra la comunicación, creatividad e influencia con la potencia de la inteligencia artificial y los datos para ayudar a líderes y organizaciones a crecer, proteger el valor de sus negocios y guiarlos en sus momentos más decisivos.

En un mundo en constante cambio, ayudamos a los líderes empresariales a dar forma al futuro. Fundada en 1995, la compañía cuenta con más de 1.000 profesionales en 28 centros de talento distribuidos por Europa, Estados Unidos y América Latina.

LLYC es considerada una de las 35 compañías independientes más grandes del mundo en su sector, según los rankings de PRWeek y PRovoke.