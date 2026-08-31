Supermercados Xtra celebró sus 36 años junto a clientes, colaboradores y proveedores en todo Panamá

Supermercados Xtra celebró sus 36 años de operaciones en Panamá junto a clientes, colaboradores y proveedores, quienes han formado parte de la historia de la cadena.

El pasado 22 de agosto, las sucursales de Supermercados Xtra se unieron simultáneamente para conmemorar un nuevo aniversario. Grandes y pequeños compartieron el tradicional dulce de cumpleaños y participaron en juegos, actividades, sorpresas y diferentes dinámicas con premios preparados para la ocasión.

Colaboradores, clientes y proveedores también se sumaron al canto de cumpleaños en las tiendas, convirtiendo la jornada en una celebración nacional y reafirmando la cercanía que la cadena ha construido con las comunidades durante sus 36 años de presencia en Panamá.

Un aniversario con beneficios para los clientes

La celebración en las tiendas se complementó con distintas iniciativas desarrolladas por Supermercados Xtra durante su aniversario, enfocadas en reconocer la fidelidad de sus clientes y generar oportunidades de ahorro.

Entre ellas se encuentra Bono Xtra, promoción vigente del 17 de julio al 31 de agosto. A través de esta iniciativa, los clientes pueden obtener un bono personalizado al alcanzar un monto de compra acumulable utilizando el programa FullXtra.

Cada cliente puede consultar su bono y la meta de compra correspondiente a través de superxtra.com y Mi App Xtra, en la sección de ofertas FullXclusivas.

Asimismo, desde el 23 de julio, la cadena desarrolla sus “36 días de sorpresas”, una iniciativa que presenta una oferta especial diferente cada día hasta el 31 de agosto.

Estas acciones permiten extender la celebración durante varias semanas y ofrecer a los clientes diferentes beneficios y experiencias con motivo del aniversario.

36 años creciendo junto a Panamá

Desde el inicio de sus operaciones, Supermercados Xtra ha mantenido una estrategia enfocada en acercar productos de calidad a precios bajos a las familias panameñas.

Actualmente, la cadena cuenta con 62 sucursales y genera más de 5,000 empleos directos, consolidando su presencia en comunidades de distintas provincias del país.

El crecimiento de la compañía también ha estado acompañado por iniciativas dirigidas al desarrollo del talento nacional. En 2026, Supermercados Xtra ocupó la posición 21 del ranking Merco Talento Panamá, entre 150 empresas evaluadas, y se mantuvo dentro del Top 25 de compañías destacadas en atracción y fidelización de talento en el país.

Además, la cuarta edición de Generación Xtra, programa de captación y formación de nuevos líderes de la compañía, cerró recientemente su convocatoria con más de 2,000 aplicaciones, la cifra más alta registrada por el programa.

Durante sus 36 años de operaciones, Supermercados Xtra también ha impulsado iniciativas dirigidas a las comunidades donde mantiene presencia, incluyendo programas de salud, bienestar y apoyo social mediante Fundación Xtra Contigo.

Con esta celebración, la cadena conmemoró más de tres décadas de presencia en Panamá y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo su operación en el país, generar empleo y mantener su propuesta de ofrecer productos de calidad a precios bajos.