KFC presenta su nueva identidad de marca en Panamá y reafirma su evolución en la industria

Platinum Brands a través de su marca KFC Panamá presenta la evolución de su identidad de marca, una renovación global que llegará al país de manera progresiva a partir de septiembre de 2026, combinando los elementos más icónicos de su historia con una imagen más moderna y conectada con las nuevas generaciones.

La nueva identidad de KFC, desarrollada globalmente, redefine la manera en que la marca se expresa visualmente. La evolución incorpora una actualización del logotipo y de la imagen del Coronel Sanders, nuevas tipografías, un sistema de ilustraciones y un lenguaje fotográfico renovado. A esto se suma una expansión de su tradicional paleta de colores, con nuevos tonos inspirados en las famosas 11 hierbas y especias de su Receta Original.

Por ello, comenzarán a descubrir la nueva identidad de KFC en Panamá a través de sus canales digitales y plataformas de comunicación incorporando progresivamente los nuevos elementos que conforman su renovado universo de marca.

La implementación de esta identidad se extenderá de manera gradual a empaques, restaurantes y materiales físicos, acompañando el proceso natural de actualización de la marca en el país. De esta forma, durante los próximos meses, los clientes podrán encontrar tanto elementos de la identidad actual como de la nueva.

Este proceso permitirá que la evolución de KFC se incorpore de manera ordenada y visible en todo el país, manteniendo reconocibles los códigos que forman parte de su identidad y sumando nuevas herramientas visuales que reflejan la evolución global de la marca.

La implementación en Panamá se suma a la transformación global anunciada por KFC, orientada a modernizar la experiencia de marca y fortalecer su liderazgo dentro de la categoría de restaurantes de servicio rápido.

Con esta evolución, KFC reafirma su compromiso de continuar innovando y conectando con sus clientes sin dejar atrás aquello que la ha convertido en una de las marcas más reconocidas del mundo. Una nueva imagen que marca el comienzo de un nuevo capítulo para KFC en Panamá, manteniendo la misma esencia y el inconfundible sabor del Coronel.