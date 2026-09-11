Las pantallas no dañan los ojos... pero sí los están agotando: el 66% de la población mundial experimenta fatiga ocular digital

En un mundo donde trabajar, estudiar, informarse y entretenerse pasa, inevitablemente, por una pantalla, los ojos se han convertido en uno de los órganos más exigidos del siglo XXI. Aunque la evidencia médica es clara en que el uso de dispositivos electrónicos no provoca daño ocular permanente, sí está generando un fenómeno cada vez más frecuente: el cansancio visual digital, una condición persistente que millones de personas ya consideran “normal”, cuando no debería serlo.

La American Academy of Ophthalmology (AAO) advierte que el uso prolongado de dispositivos electrónicos puede traducirse en molestias frecuentes como ojo seco, visión borrosa, lagrimeo excesivo y dolor de cabeza, síntomas claros de un sobreesfuerzo visual sostenido. De acuerdo con ZEISS , empresa especializada en tecnología médica, en el 2025 el 66% de la población mundial experimenta algún tipo de incomodidad visual asociada al uso de pantallas .

La AAO explica que, al mantener la mirada fija durante largos periodos, el parpadeo se reduce de manera involuntaria hasta en un 50 %, lo que afecta la lubricación natural del ojo y favorece la aparición de sequedad, visión borrosa y una sensación de cansancio que suele intensificarse al final del día. A este escenario se suma la exposición constante a la luz azul emitida por computadores, celulares y tabletas: aunque sus efectos a largo plazo continúan siendo objeto de estudio, el National Eye Institute (NEI) ha señalado que este tipo de luz puede generar estrés oxidativo en las células de la retina y alterar el ritmo circadiano, impactando la calidad del sueño y los procesos naturales de recuperación visual durante la noche.

La buena noticia: los especialistas coinciden en que el cansancio visual digital es prevenible. La AAO recomienda pausas visuales frecuentes, como la conocida regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar un objeto a unos 6 metros de distancia durante al menos 20 segundos. También aconseja mantener la pantalla a una distancia aproximada de un brazo (unos 60–65 cm), ubicarla ligeramente por debajo del nivel de los ojos, reducir reflejos y brillo excesivo, y usar lágrimas artificiales cuando exista sensación de sequedad.

La industria de las pantallas avanza hacia tecnologías que no solo priorizan el rendimiento visual, sino también el confort y la protección ocular como estándar, una tendencia que cobra especial relevancia en un contexto marcado por el crecimiento del trabajo remoto, el estudio digital y el gaming.

En esa línea, la marca TCL ha incorporado soluciones diseñadas para acompañar los hábitos visuales actuales y mitigar el impacto del uso prolongado de pantallas.

El monitor QD-Mini LED TCL 25G64 integra tecnologías orientadas al confort visual, con certificaciones de protección ocular por luz azul baja y ausencia de parpadeos, pensadas para reducir la fatiga visual durante largas jornadas frente a la pantalla. TCL es pionera en tecnología Mini LED y cuenta con una integración vertical completa que abarca investigación, desarrollo, fabricación y comercialización, lo que ha permitido trasladar innovaciones antes reservadas a televisores premium hacia monitores de uso diario.

Tecnologías de visualización antes reservadas a pantallas de gama alta hoy se incorporan a monitores de uso cotidiano, elevando el estándar de calidad y experiencia visual, una evolución que se refleja también en el uso de certificaciones internacionales. Certificaciones como VESA DisplayHDR, con la que cuentan los monitores de TCL, demuestran que la calidad de imagen y el confort visual ya son parámetros medibles y verificables dentro de la industria, reforzando una tendencia hacia experiencias más estables, precisas y cómodas para el usuario.

Sin reemplazar el cuidado médico, estas soluciones representan un avance relevante en confort visual, especialmente en entornos de trabajo, entretenimiento o gaming, donde la exposición a pantallas es constante. Las pantallas llegaron para quedarse, pero el cansancio visual no debería ser una consecuencia inevitable. Escuchar las señales de los ojos, incorporar pausas conscientes y adoptar hábitos visuales saludables es tan importante como elegir tecnologías diseñadas con criterios de protección ocular, capaces de acompañar una vida cada vez más digitalizada sin comprometer el bienestar visual.

Sobre TCL

TCL es una marca global líder en electrónica de consumo, comprometida con la innovación y el desarrollo de productos tecnológicos de alta calidad que mejoran la vida cotidiana. Con una creciente presencia en Latinoamérica y el Caribe, TCL apoya activamente iniciativas comunitarias y programas de responsabilidad social corporativa en la región.

Los productos TCL están disponibles en Costa Rica en las tiendas Gollo, ubicadas en Santa Ana y Zapote; y en El Salvador en las tiendas Curacao, presentes en La Gran Vía y Metrocentro 5ª Etapa.