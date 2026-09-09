Sucasa Estate Developers inaugura su primera Sala de Ventas para presentar Baula Residences

Sucasa Estate Developers, promotora inmobiliaria con más de cinco décadas de trayectoria en Panamá, abrió las puertas de su primera Sala de Ventas, ubicada en el Piso 1 de SOHO City Center. El espacio está diseñado para que compradores e inversionistas conozcan de cerca Baula Residences, su más reciente proyecto residencial en Amador, Ciudad de Panamá.

La nueva Sala de Ventas combina diseño y funcionalidad para acompañar a cada visitante durante su proceso de decisión. Cuenta con un área de espera, una sala de reuniones y oficinas privadas donde se exhiben los renders del proyecto en gran formato, además de pantallas con contenido audiovisual de Baula Residences, todo bajo la identidad visual del proyecto.

La nueva Sala de Ventas combina diseño y funcionalidad para acompañar a cada visitante. Cortesía

El recorrido incluye una maqueta a escala del edificio y la escultura monumental de una tortuga baula en bronce, obra del maestro Armando Granja, que da la bienvenida a visitantes como símbolo de serenidad y conexión con la naturaleza de Amador.

“Con esta Sala de Ventas damos un paso importante para acercar Baula Residences a quienes buscan vivir cerca del mar y rodeados de naturaleza, en uno de los puntos más icónicos de la Ciudad de Panamá.” — Diego Quijano, Vicepresidente de Grupo Sucasa Baula Residences es un proyecto boutique de tan solo 82 unidades, distribuidas en planta baja y siete niveles, con diseño de Arango+. El desarrollo ofrece tipologías desde 50 m² hasta 170 m², con precios desde $200,000. Entre sus amenidades se encuentran lap pool, rooftop con jacuzzis y zona BBQ, gimnasio, sauna, área de yoga, coworking y pet grooming, pensadas para profesionales, parejas jóvenes, extranjeros e inversionistas que buscan un estilo de vida activo y conectado con la naturaleza.

Residences es un proyecto boutique de tan solo 82 unidades. Cortesía

“Diseñamos Baula Residences para vivir en conexión con la naturaleza de Amador, integrando arquitectura, bienestar y espacios que permiten disfrutar plenamente de su entorno natural.” — Arq. Gustavo Arango, Arango+ Sucasa Estate Developers, subsidiaria de Grupo UNESA, ha desarrollado decenas de proyectos residenciales a lo largo de más de cinco décadas en Panamá. Con Baula Residences, la promotora reafirma su compromiso con proyectos de alta gama que combinan bienestar, diseño y ubicación privilegiada.

La Sala de Ventas de Baula Residences está disponible para citas con el equipo comercial en el Piso 1

de SOHO City Center.

Más información sobre el proyecto está disponible en baularesidences.com