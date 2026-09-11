Más de 400 líderes empresariales analizaron en Panamá cómo convertir la disrupción por IA en resultados superiores y transformación

Más de 400 empresarios, ejecutivos y líderes de organizaciones se reunieron, este jueves, en el Panama Convention Center para la V Cumbre de Liderazgo, organizada por Greatness Center. Durante cuatro horas, Patrick Leddin, Ryan McInerney y Alan Fine abordaron cómo responder a la disrupción, incorporar la inteligencia artificial y sostener el desempeño de los equipos en medio del cambio. El evento fue transmitido vía “streaming” a los EE UU, diversos países de Hispanoamérica y Europa.

La discusión encontró respaldo en datos que muestran cuánto falta por recorrer. Investigaciones desarrolladas por FranklinCovey Institute revelan que 80% de los colaboradores describe como pasivo el enfoque de sus gerentes frente a la IA, apenas 14% señala haber recibido capacitación y 70% considera que la tecnología avanza más rápido de lo que la cultura de su organización puede adaptarse.

Para las empresas, esa distancia plantea un desafío concreto. Incorporar nuevas herramientas es solo una parte del proceso; el mayor reto radica en entender cómo ha cambiado el contexto de negocios. Esto conlleva entender los nuevos riesgos y las nuevas oportunidades a fin de revisar la estrategia y generar alineación a través del liderazgo y la cultura organizacional. Sólo al integrar el elemento humano se pueden conseguir ventajas competitivas significativas y eficiencias obtenidas se traduzcan en productividad y resultados.

Esa brecha entre adopción y resultados fue parte del análisis de Ryan McInerney, líder de la práctica global de consultoría de FranklinCovey y coautor de AI Transformation & The Human Imperative. Su intervención se centró en qué ocurre dentro de una organización cuando la inteligencia artificial comienza a modificar la manera de trabajar: cómo establecer prioridades, alinear capacidades, ejecutar con consistencia y evitar que la adopción de nuevas herramientas termine en iniciativas dispersas, sin conexión con los resultados del negocio.

Patrick Leddin, coautor junto con James Patterson de Disrupt Everything—and Win, llevó la discusión hacia la disrupción y a cómo los líderes pueden responder responsable y sabiamente. La adopción tecnológica, planteó, es solo uno de los cambios que enfrentan hoy las organizaciones. El reto está en identificar qué está cambiando, qué puede poner presión sobre el modelo actual y dónde aparecen nuevas oportunidades cuando se alteran las condiciones sobre las cuales una empresa había construido sus planes. Con un enfoque práctico, los líderes pueden alinear y movilizar a sus equipos rápidamente en la nueva dirección.

Alan Fine, cofundador de InsideOut Development, autor de You Already Know How to Be Great y uno de los desarrolladores del modelo de coaching G.R.O.W., puso el foco en cómo aterrizar el cambio en las personas: cómo reducir interferencias, liberar iniciativa y lograr compromiso genuino. Es a través de conversaciones que se toman decisiones inteligentes que cuentan con el compromiso de las personas.

Durante más de cuatro décadas ha estudiado las barreras que limitan el desempeño, incluso cuando existe el conocimiento necesario para avanzar. Su trabajo aborda cómo reducir esas interferencias para liberar iniciativa, fortalecer la confianza y conseguir que los equipos se comprometan con los cambios que una organización necesita llevar adelante.

Para José Gabriel “Pepe” Miralles, CEO de Greatness Center, el desafío no está en la herramienta tecnológica por sí misma, sino en las decisiones que los líderes tomen frente a un entorno que ya está cambiando. “Lo que tenemos que pensar es cómo está cambiando el contexto de la organización, qué podemos hacer ahora que antes no podíamos hacer y cómo movilizamos rápidamente a la organización. Si no hacemos esas preguntas, podemos perder competitividad rápidamente”, planteó Miralles.

La quinta edición de la Cumbre de Liderazgo reunió en Panamá experiencias provenientes de la investigación, la consultoría global y el desempeño humano; al tiempo que acercó a la región una discusión que ya forma parte de las decisiones de quienes conducen organizaciones en América Latina: qué cambia con la tecnología y qué corresponde decidir a las personas.

Sobre Greatness Center

Greatness Center es una firma de consultoría e implementación especializada en liderazgo, cultura y ejecución. Trabaja con organizaciones en el desarrollo de líderes y equipos, la alineación organizacional y los procesos de transformación cultural.

La organización es liderada por José Gabriel “Pepe” Miralles, socio fundador de FranklinCovey en Panamá desde 1994, cuya trayectoria posteriormente se extendió a Centroamérica, el Caribe y México. Miralles es coautor de Las 4 Disciplinas de la Ejecución y consultor senior en liderazgo y ejecución.