Danny Ocean inaugura su LATAM Tour 2025 en Panamá este 4 de septiembre.

Panamá será el punto de partida de uno de los tours más esperados del año. Este 4 de septiembre, Danny Ocean subirá al escenario del Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali) para dar inicio oficial a su Latam Tour 2025, en el marco del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Babylon Club.

Con 14 temas cargados de frescura, ritmos contagiosos y un universo conceptual que celebra la libertad, el deseo, el escape, el amor y la fiesta, Babylon Club reúne colaboraciones de peso con El Alfa, Arcángel, Aitana y Louis BPM, además de sus ya exitosos temas junto a Kapo, Sech y Kenia Os. “Babylon Club” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Este nuevo proyecto marca un hito en su carrera, consolidándolo como uno de los artistas más innovadores y versátiles de la música latina, con proyección global. Y qué mejor manera de arrancar este capítulo que con un concierto imperdible en Panamá, donde sus fans podrán vivir en vivo y por primera vez el universo sonoro de Babylon Club.

Entradas a la venta en: ticketpluspanama.com y en todas las tiendas Deli Gourmet del país. Produce: Showpro

Acerca de Danny Ocean

Nacido en Caracas, Venezuela, se ha establecido como uno de los artistas más innovadores de la música latina contemporánea. Su trayectoria comenzó con la viralización de "Me Rehúso", tema que se convirtió en la canción latina con más semanas en el Top 50 Global de Spotify y que acumula más de 2 billones de reproducciones en Spotify y 1.9 billones de vistas en YouTube, que lo ha llevado a convertirse en un referente global de la música. Gracias al éxito de la canción, Danny firmó con Atlantic Records y lanzó otros éxitos como "Dembow" y "Vuelve". Con más de 12.4 billones de reproducciones acumuladas en su carrera, Ocean ha revolucionado la industria musical latina a través de éxitos como "Ley Universal", "Volaré" y el multiplatino "Fuera del Mercado".

Su capacidad como compositor también se refleja en colaboraciones destacadas, incluyendo "Ay Dios Mío" de Karol G y "Raptame" de Reik. Sus álbumes 54+1, @dannocean, REFLEXA y venequia, han redefinido los límites entre géneros, fusionando elementos de reggaetón, pop electrónico y R&B. En 2024, recibió dos nominaciones a los Latin Grammy por "Amor" (Mejor Canción Pop) y "Caracas en el 2000" con Elena Rose y Jerry Di (Canción del Año).

En 2025, alcanzó su segundo #1 en las listas de Billboard con “Imagínate” junto a Kapo, éxito que también superó los 250 millones de reproducciones combinadas y alcanzó al Top 50 Global de Spotify. Esto se suma a su primer #1 logrado en 2024 con “Amor”. Además, lanzó “Vitamina”, que debutó en el Top 10 Global de la Spotify, y “Priti” junto a Sech, reafirmando su versatilidad artística. Este año ha sido parte de importantes festivales como Isle of Light, Estéreo Picnic y Fuego Fuego, y se espera su participación en otros como el Baja Beach Fest.

También fue nombrado embajador de la fragancia Million de Rabanne en México, reforzando su impacto en la moda y la cultura pop, y se unió a Coca-Cola en su campaña “Share a Coke”, diseñada para promover conexiones auténticas entre personas. A esto se le suma el lanzamiento de su cuarto y más comercial álbum de estudio, Babylon Club, consolidándose como uno de los proyectos más importantes del año. También se prepara para iniciar en septiembre su gira por Latinoamérica. Más allá de su impacto musical, Danny Ocean es un importante embajador de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), demostrando su compromiso con causas sociales.