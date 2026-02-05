Distribuidora New Tech celebra el éxito junto a clientes y LG Electronics en el DNT Fest 2025

Distribuidora New Tech (DNT) realizó el DNT Fest, su evento anual de cierre de año por segundo año consecutivo, en el J.W. Marriott Panamá, reuniendo a más de 150 participantes entre colaboradores de la empresa, clientes y representantes de LG Electronics Panamá, en una noche dedicada a reconocer el desempeño del canal y fortalecer la relación con sus aliados estratégicos.

Durante el evento, DNT reafirmó su compromiso de seguir aportando valor al mercado panameño con una propuesta enfocada en disponibilidad, soporte y competitividad: como Distribuidor No. 1 de LG en Panamá, la compañía destacó su promesa de ofrecer el mejor precio en aires acondicionados y repuestos LG, respaldada por el inventario más grande de la región para asegurar agilidad en la respuesta y continuidad en los proyectos de sus clientes.

“Este año fue el resultado de la constancia y del trabajo conjunto con nuestros clientes y con LG. Seguiremos elevando el estándar del mercado con inventario, soporte y condiciones comerciales que permitan a nuestros socios crecer de forma sostenible”, expresó el Lic. Roger Crooks, director de Distribuidora New Tech.

Distribuidora New Tech (1) Hubo más de 150 participantes. Cortesía

Reconocimientos DNT 2025

Como parte central del DNT Fest, DNT entregó premios a empresas destacadas por su desempeño durante el año:

Premio a la Consistencia: Panama Cool Services S.A.

Premio al Liderazgo HVAC: Importadora RICAMAR

Premio al Liderazgo ID: TANAKA Services

Premio al Mejor Retail: Sky PTY

Premio al Mayor Crecimiento: REFRIVIALPA

La empresa felicitó a los ganadores y agradeció a todos los asistentes por su confianza, reiterando que continuará impulsando el desarrollo del mercado con soluciones LG y un acompañamiento cercano que permita a sus clientes mejorar resultados, acelerar entregas y ejecutar proyectos con mayor seguridad.

Sobre distribuidora New Tech (DNT)

Distribuidora New Tech (DNT) es la empresa No. 1 en la distribución y comercialización de soluciones LG en Panamá, con enfoque en aires acondicionados, pantallas comerciales y repuestos originales, brindando respaldo comercial, disponibilidad de inventario y soporte de ingeniería para atender las necesidades del canal y del mercado. www.dnewtech.com