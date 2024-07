HONOR consolida su posición como líder en calidad de smartphones plegables

"Existen muchas maneras de diseñar un producto, pero lo más importante es desarrollar productos centrados en el ser humano. Primero, debemos pensar en cómo podemos resolver los problemas de las personas, esa es la clave. Además, un smartphone plegable siempre debe ofrecer una experiencia diferente al abrirlo y usarlo, generando emociones únicas para los usuarios. En segundo lugar, debemos acompañar a las personas a ser más eficientes al usar el dispositivo, lo cual es crucial. Y tercero, el valor emocional y personal que el dispositivo proporciona es fundamental. Por esto, sumando a la IA, podemos ofrecer funciones totalmente personalizadas e intuitivas. Esto es lo que realmente marca la diferencia", comentó Fang Fei, President of Product Line, HONOR Device Co., Ltd., frente a la primera comitiva de periodistas y creadores de contenido de América Latina de los cuales Panamá pudo ser parte a través del periodista Alex Medela.

Además, cabe destacar que el Parque Industrial de Manufactura Inteligente de HONOR, la primera fábrica autofinanciada de la marca, refleja este compromiso de ser la líder global en fiabilidad calidad de los dispositivos plegables con un 85% de la producción automatizada, de la cual más del 40% fue desarrollada por el propio equipo de Investigación y Desarrollo de HONOR. Todo con el objetivo de hacer más eficiente la operación, pero también llevar las pruebas de calidad al siguiente nivel de la industria a nivel global.

América Latina es un mercado estratégico para HONOR en el que está decidida seguir creciendo y donde ya logró incursionar en el Top 5 de marcas con más ventas de teléfonos inteligentes, de acuerdo con la firma de análisis de mercado Canalys, al alcanzar en el primer trimestre de este 2024 una cuota de mercado del 7% y un crecimiento interanual de casi 300%.