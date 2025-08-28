Panamá Contenido Patrocinado -  28 de agosto de 2025 - 13:40

NATURGY apoya a Escuela Bilingüe España en Natá con la donación e instalación de aires acondicionados para todas sus aulas

NATURGY apoya a Escuela Bilingüe España en Natá

NATURGY apoya a Escuela Bilingüe España en Natá

La Escuela Bilingüe España, ubicada en Natá de los Caballeros, se ha consolidado como un motor educativo de la comunidad, brindando formación a más de 700 estudiantes que día a día construyen su porvenir.

Still 2025-08-27 151935_1.15.1

Gracias al respaldo de la Embajada de España en Panamá y al aval del Ministerio de Educación, Naturgy Panamá hizo entrega e instaló equipos de aire acondicionado en todas las aulas.

Este aporte permite a los estudiantes aprender en espacios más frescos y cómodos, promoviendo una mejor concentración, entusiasmo y rendimiento académico.

Con esta iniciativa, Naturgy reafirma su compromiso con la educación, el desarrollo social y el bienestar de las nuevas generaciones en Panamá.

Still 2025-08-27 151935_2.6.1
Seguir leyendo

Liderar en medio de tensiones: brújulas para no perder el rumbo

FUNDAPROMAT realizará el primer carnaval de matemáticas en Veraguas

Maxia Latam demuestra que la innovación también es inclusión

Recomendadas

Más Noticias