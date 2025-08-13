Samsung lanza sus nuevos Galaxy Foldables en Panamá de la mano de Panafoto

Samsung Electronics anuncia la llegada oficial a Panamá de los nuevos dispositivos plegables de la serie Galaxy: el Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE. Estos innovadores smartphones ya están disponibles en tiendas físicas y en línea a través del socio estratégico Panafoto, uno de los principales distribuidores de tecnología en el país.

Los nuevos foldables de Samsung ofrecen un diseño más ligero y resistente, pantallas más amplias y funciones potenciadas por Galaxy AI para ofrecer experiencias móviles más inteligentes, productivas y creativas. Con una pantalla externa más ancha y una pantalla interna Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas, el Galaxy Z Fold7 redefine la multitarea, mientras que el Galaxy Z Flip7 apuesta por la portabilidad y la personalización, con funciones como FlexCam y AI-powered editing. Por su parte, el nuevo Galaxy Z Flip7 FE acerca la experiencia foldable a más usuarios con un diseño compacto y accesible.

IMG-20250813-WA0041

“En Samsung estamos comprometidos con llevar la innovación móvil a más personas, y Panamá es un mercado clave para nosotros. Por eso, nos entusiasma lanzar esta nueva generación de Galaxy Foldables para acercar la tecnología de vanguardia a todos los panameños”, comentó José Joaquin Urbina - Director Senior de Experiencias Móviles de Samsung.

Para celebrar este lanzamiento, Samsung y Panafoto ofrecen una promoción especial por tiempo limitado, válida hasta el 17 de agosto, o hasta agotar existencias. Los usuarios podrán adquirir estos nuevos dispositivos con beneficios exclusivos en tiendas Panafoto del país.

IMG-20250813-WA0052

Por la compra de Galaxy Z Fold7, te llevas el doble de memoria más un E-voucher de $150 canjeable en la tienda online de Samsung. Si adquieres el Galaxy Z Flip7 o el Galaxy Z Flip7 FE, te llevas el doble de memoria y un E-voucher de $50. Promoción sujeta a disponibilidad de inventario.

Los nuevos dispositivos ya están disponibles en puntos de venta oficiales, tiendas Samsung y tienda online https://shop.samsung.com/latin/pa/.