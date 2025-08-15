Samsung trae a Panamá los nuevos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7 junto a +Móvil.

Samsung Electronics y +Móvil anuncian la llegada a Panamá de su última familia de smartphones plegables: el Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE. Esta nueva generación de la Serie Z redefine lo que un teléfono puede hacer, combinando lo mejor de la innovación con diseño elegante, funciones potenciadas por inteligencia artificial y una experiencia única en su clase.

“En Samsung estamos comprometidos con llevar la innovación móvil a más personas, y Panamá es un mercado clave para nosotros. Por eso, nos entusiasma lanzar esta nueva generación de Galaxy Foldables para acercar la tecnología de vanguardia a todos los panameños”, comentó Paola Mora - Gerente de Ventas para Experiencias Móviles de Samsung.

Rocío Lorenzo, presidenta ejecutiva y gerente general de +Móvil, expresó: “Nos entusiasma ser parte del lanzamiento en Panamá de la nueva Serie Z: Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE. En +Móvil, continuamos firmes en nuestra visión de poner la tecnología más avanzada al alcance de nuestros clientes, acompañándolos en su evolución digital con soluciones innovadoras y una atención cercana. Esta nueva generación de dispositivos no solo marca un hito en el mercado, sino que abre nuevas posibilidades para cómo vivimos y nos comunicamos hoy".

Para celebrar este lanzamiento, Samsung junto a +Móvil ofrecen una promoción especial por tiempo limitado, válida hasta el 17 de agosto, o hasta agotar existencias. Los usuarios podrán adquirir estos nuevos dispositivos con beneficios exclusivos en tiendas +Móvil.

Por la compra de Galaxy Z Fold7, te llevas el doble de memoria más un E-voucher de $150 canjeable en la tienda online de Samsung. Si adquieres el Galaxy Z Flip7 o el Galaxy Z Flip7 FE, te llevas el doble de memoria y un E-voucher de $50. Promoción sujeta a disponibilidad de inventario. Con pantallas más brillantes y resistentes, mejoras significativas en cámara, funciones de productividad como multitarea optimizada y herramientas de IA generativa, los nuevos Galaxy Foldables ofrecen una experiencia móvil superior tanto para quienes buscan rendimiento como para quienes valoran el diseño y la creatividad.

Los clientes de +Móvil, podrán adquirir con un plan pospago desde B/.28.00 mensual el Samsung Galaxy Z Fold7 en cuotas desde B/.45.00 por 24 meses; o llevarte el Galaxy Z Flip7 en cuotas desde B/.29.00 por 24 meses, también podrás adquirir el Galaxy Z Flip7 FE en cuotas desde B/. 24.00 por 24 meses.

La nueva era de los smartphones ya llegó a Panamá y están disponibles en tiendas +Móvil de todo el país, para quienes están listos para vivir una experiencia móvil sin límites.