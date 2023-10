Tres nuevos iconos llegan al universo MG: MG HS, MG One y MG 4

En un evento que contó con la presencia de entusiastas de los autos, aliados estratégicos, clientes, miembros de los medios de comunicación y representantes de MG Motors México, Copama , distribuidor oficial de MG en el país, presentó tres nuevos modelos que se unen a la gama de vehículos que ofrece la marca en Panamá: el MG HS, el MG One y el MG4 Electric.

MG HS, un SUV elegante y deportivo

El MG HS es un SUV que atrae miradas donde quiera que vaya, es elegante con un toque deportivo por su nuevo frontal "Spitfire" inspirado en los famosos aviones de combate británicos.

Su interior es espacioso y cómodo. Cuenta con control crucero, volante multifunción y también un innovador panel virtual de 12.3”, además de pantalla touch de 10.1”, cámara de retroceso y sistema Apple CarPlay® y Android Auto®, y muchas más características de tecnología y seguridad.

Además, gracias a su motor 2.0L de 225 hp y su tracción en las cuatro ruedas AWD, el MG HS se adapta a tu estilo para disfrutar de cada viaje.

MG ONE, nuevo ADN deportivo de MG

El MG ONE destaca por su diseño dinámico y parrilla frontal denominada ALPHA, con un entramado que sale desde el centro hacia los costados formando pequeños triángulos, hacen que tenga un look más sport que realza la estética vanguardista con la que MG destaca. En su interior MG ONE sorprende con su pantalla 3-in-one compuesta por un panel de control digital de 5,4" unida al panel de instrumentos virtual de 7" y a una pantalla touch de 12,3". Es compatible con Android Auto® y Apple CarPlay® pudiendo disfrutar de música y apps favoritas, tales como Waze, Google Maps y Spotify, entre otras.

Todo lo anterior acompaña a su poderoso motor de 1.5 turbo de transmisión CVT que ofrece 168 Hp.

MG4 Electric, Un compacto eléctrico ágil

El MG4 es divertido y funcional, compacto y a la vez espacioso, un vehículo que permite a todo el mundo adentrarse en la experiencia de la movilidad eléctrica pura. Sus características de diseño ágiles y enérgicas expresan la vitalidad y el espíritu libre de la marca.

El MG4 EV es el primer vehículo hatchback, de la marca, totalmente eléctrico. Con hasta 435 kms de autonomía eléctrica y dos opciones de batería, las características estándar incluyen una pantalla táctil a color de 10,25" con Apple CarPIayTM y Android AutoTM, conectividad de la aplicación MG iSMART y el conjunto de sistemas de asistencia al conductor MG Pilot, lo que hace que el MG4 Electric sea la opción sin compromisos en cuanto a vehículos eléctricos se trata.

La Presencia de Copama Panamá y el Compromiso de MG con el Mercado Panameño

Copama aprovechó la oportunidad para destacar su presencia en todo el país, ahora con 7 sucursales estratégicamente ubicadas a nivel nacional. Esta amplia red de sucursales brinda a los clientes acceso conveniente a los servicios de ventas, repuestos y mantenimiento de MG. Además, las sucursales de MG en Panamá cuentan con 5 bodegas de repuestos a nivel nacional, lo que garantiza una disponibilidad confiable de piezas y accesorios para los vehículos de la marca.

Con 14 años de presencia en Panamá, MG Motors ha establecido una sólida reputación en el mercado automotriz del país. Su enfoque en la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente ha sido fundamental para su éxito y reconocimiento en la industria. A medida que la marca continúa su crecimiento y evolución, MG se posiciona como una opción confiable y atractiva para los amantes de los automóviles en Panamá.

Los nuevos modelos MG HS, MG One y MG4 ya están disponibles en los concesionarios MG a nivel nacional, por lo que Copama invita a todos los interesados a visitar sus sucursales y conocer de cerca los nuevos modelos MG.