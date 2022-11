Qatar 2022, España vs Alemania horarios y dónde ver los partidos del mundial mañana

UEFA Liga de Naciones España vs Alemania

El próximo partido durante la segunda jornada etapa del mundial Qatar 2022 será por el grupo E con Japón vs Costa Rica a las 05:00 a.m. podrás verlo en las pantallas de COS y ser escuchado por Rpc Radio . El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ahmad bin Ali , ubicado en Al-Rayyan.

Grupo F: ¿A que hora juega Bélgica vs Marruecos?

Por otro lado, a las 08:00 a.m. El partido de Bélgica vs Marruecos será en el estadio Estadio Al Zumama será transmitido en los canales de Telemetro, RPC; puedes sintonizar RPC Radio y online Medcom Go.

Grupo E: ¿A que hora juega Croacia vs Canadá?

Por otro lado, a las 11:00 a.m. El partido de Coacia vs Canadá será en el estadio Khalifa Stadium en Doha. Será transmitido en los canales de Telemetro, RPC; puedes sintonizar RPC Radio y online Medcom Go.

Grupo F: ¿A que hora juega España vs Alemania?

Por otro lado, a las 02:00 p.m. El partido de España vs Alemania será en el estadio estadio Al Bayt y será transmitido en los canales de Telemetro, RPC; puedes sintonizar RPC Radio y online Medcom Go.