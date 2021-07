"No me preocupa el resultado ante Catar. Es para felicitarles", Christiansen

"No me preocupa este partido y resultado. Es para felicitarles, y no tenemos que olvidar qué equipo teníamos al frente. Un equipo que tenía todo planeado, todo estudiado, tienen un proceso muy largo, y se ve en su forma de jugar, sobre todo con la movilidad ofensiva, y a cualquier equipo le hace daño", agregó el hispano-danés tras el cotejo.

Sobre los espacios generados en defensa, dejó claro que para que eso suceda, hay que ver la línea de volantes en el mediocampo, algo que se analizará y se corregirá para los próximos partidos con 'trabajo, mucho trabajo'.

"Ir 3 veces abajo en el marcador, y remontar, demuestra la fuerza que tiene este equipo, la fe, y aunque el partido esté medio perdido no se rinden, y así se lo he hecho saber", sostuvo Christiansen sobre Panamá.

Christiansen también 'arropó' a sus jugadores en la conferencia de prensa, donde dijo que se les apoyará, tanto a Richard Peralta como a Harold Cummings, centrales que sufrieron a las espaldas los goles de Catar.

Pese a los dos goles de Blackburn, el técnico decidió sustituirlo a 10 minutos del final, lo que terminó explicando:

"Lo cambié por cansancio, necesitaba un jugador que en los últimos 20' hiciera un trabajo grande, y para aprovechar su velocidad, ingresé a José Fajardo en su lugar", detalló.

Por último, Thomas Christiansen agregó que todo se dio según lo esperado en Catar, por el estudio y análisis que habían hecho previo al partido, aunque en momentos del partido, no se pudieron impedir más goles.

"El análisis de Catar era lo que pasó. Acertamos en el XI de ellos. Las claves eran exactamente lo que hicieron. Aunque lo sepas, con su velocidad, verticalidad, y sobre todo cuando tienes pérdidas en campo propio, ahí la transición era muy rápida, como estábamos adelantados, nos encontraron fáciles las espaldas", culminó Christiansen.

La selección de Panamá volverá a jugar este sábado por la Copa Oro 2021 ante Honduras en fase de grupos.