CORAZONES HERIDOS | Betul atropella a Yaman y Ferit pidió la mano de Ayse

Betul enfrenta a Yaman

Betul enfrentó a Yaman y él la ofendió; le gritó que su plan con Hande sí rendirá frutos y que ya tiene el control de la fortuna de su padre Adnan.

Yaman le dijo que nunca la amará y que lo dejara ir. Ella lo amenazó y le aseguró que nunca se arrepentirá de lo que le hizo.

Hande inicia su plan en la cárcel

Hande ató de la cama a una compañera de celda, le roció alcohol, luego despertó a todas y con un encendedor en la mano, les dijo que todo ardería.

Luego, llenó de miedo a todas y comenzaron a llamar a la seguridad del penal, quienes llegaron y se la llevaron.

Todo esto lo hizo con el fin de demostrar que está loca y que así sea llevada a un centro psiquiátrico, de donde será más fácil escaparse.

La madre de Hande cambia de opinión

Yaman no esperaba que la madre de Hande cambiara de opinión en el último momento, no se dejó llevar por él y cuando estaban en el hospital psiquiátrico, ella dijo que no se la llevaría a casa.

Yaman quedó muy sorprendido, así que su plan no salió como esperaba y Hande tendrá que estar en el psiquiátrico.

Ferit rechaza a su padre

Ferit estaba a punto de salir a pedir la mano de Ayse, su padre Adnan llegó con la intención de acompañarlo pero él le fue sincero y le dijo que se avergonzaba de él.

Ferit pide la mano de Ayse

Ferit quedó sorprendido ya que cuando estaba a punto de pedir la mano de Ayse, a su abuelo, llegó Azade.

Entonces, llegó el tan esperado momento y Ferit pidió su mano en matrimonio, todos estaban muy emocionados.

Hicieron todo lo tradicional, incluyendo la sal en su café. El momento fue emotivo.

Azade tiene un ataque en plena pedida de mano

Azade sufrió un ataque de nervios antes de la pedida de mano de Ayse. Luego de que se le pasó, dio su discurso y pidió a Ayse; ante esto, su abuelo aceptó y dio su mano en matrimonio.

Ahora se casarán.

Betul atropella a Yaman

Dolida por todas sus palabras, Betul atropelló a Yaman, lo que hizo que fuera llevado al hospital.

La policía llegó a tomarle declaración y él no dijo que fue Betul, sólo que no vio a nadie.

No te puedes perder este capítulo que estuvo muy bueno, aquí lo podrás ver completo: